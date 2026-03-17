Серіал "Хітмен" скасували після 10 років розробки

Новий день — нове скасування від Hulu. Після перезапуску “Баффі”, під ніж потрапив серіал “Хітмен”, який мав адаптувати однойменну серію відеоігор.





Ігрова франшиза розроблялася IO Interactive з 2000 року: початково як серія в стилі стелс-екшену, зосереджена на генетично модифікованому вбивці, персонажі Агенті 47; а в наступні два десятиліття розвинулася до випуску трилогії “Світ вбивств”.

Гра та її персонаж вже двічі були адаптовані для кіно: зокрема у фільмі 2007 року з Тімоті Оліфантом, який оцінили у скромні 16% на Rotten Tomatoes, та “Хітмен: Агент 47” 2015 року з Рупертом Френдом, який зробив неможливе й отримав вдвічі нижчий, ніж в попередника, рейтинг на сайті-агрегаторі рецензій. Стрічки зібрали в прокаті $100 млн та $82 млн відповідно, а Оліфант у пізніших інтерв’ю заявляв, що знявся у проєкті лише тому, що мав борги до оплати нещодавно придбаного будинку.

Нове екранізація розглядала франшизу як серіал, який анонсували ще у 2017 році. Однак нині сценарист та продюсер Дерек Кольстад (“Джон Вік”) приніс невтішні новини про його скасування.





“Проєкт мертвий”, — заявив Кольстад у відповідь на питання про новини по проєкту. “Є відчуття кинджала у грудях, але це так. Я люблю гру, люблю персонажа. Проблема в тому, що я можу написати сценарій, але ніхто його не купить”.

Якщо говорити про ігрову серію, то жодних нових проєктів поки не анонсовано, але Hitman: World of Assassination продовжує отримувати оновлення. Генеральний директор Hitman IO Interactive заявляв, що “звичайно” колись вийде нова гра, але точнішої інформації не надав. На цей час студія працює щонайменше над двома назвами, включаючи 007: First Light та неанонсовану фентезійну гру.

