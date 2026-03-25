Революції не буде: Apple стикається з проблемами в розробці iPhone 20

Рендер iPhone 20 / AppleTrack

За повідомленнями інсайдерів, Apple стикається з численними проблемами в розробці iPhone 20, який має вийти наступного року.





2027 ознаменує 20-річчя з моменту виходу першого iPhone. До цієї дати Apple планувала випустити дійсно революційний смартфон з цільним скляним корпусом, однак технічні труднощі можуть завадити цьому. Численні витоки вказують, що компанія прагнула досягти безрамкового дизайну з модулем Face ID під дисплеєм та датчиком фронтальної камери.

Революційний дизайн передбачав безрамковий дисплей типу “водоспад”, з усіх сторін вигнутий по краях, з’єднуючись з рамкою. Однак, як зазначає інсайдер Fixed Focus Digital у китайській соцмережі Weibo, Apple стикнулась із проблемами у спробах перемістити датчики під дисплей. Інсайдер зазначає, що компанія все ще далека від справжнього повноцінного дисплея і продовжить використовувати менші й рамкові.

Це вказує, що iPhone 20 навряд чи отримає кардинально новий дизайн. Якщо Apple не вдасться розв’язати проблеми з розміщенням датчиків під екраном, навряд чи користувачам варто чекати на зменшення динамічного острівця у майбутніх iPhone 18 Pro, у яких початково також планувалось розмістити модуль Face ID під дисплеєм. Це дозволило б зменшити виріз для фронтальної камери.

Витоки також підтверджує інший відомий інсайдер Digital Chat Station. За його словами, iPhone 18 Pro отримають той самий корпус, місце для камери та динамічний модуль, що й в iPhone 17 Pro й Pro Max.





Джерело: wccftech