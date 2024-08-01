Після фільмів «Бунтівний місяць» Зак Снайдер хоче зняти щось маленьке і без спецефектів

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Після завершення кіноепопеї «Бунтівний місяць» Зак Снайдер хоче зняти невеликий фільм без спецефектів. «Бунтівний місяць» багатьма сприймається як провал, тож режисер цілком очікувано вирішив зробити щось протилежне.

«Я зараз намагаюся зняти маленький фільм. Я не збираюся говорити, що це таке, але я запитав, чи можу я просто зробити фільм без жодних візуальних ефектів у ньому протягом п’яти хвилин? Потімя повернуся до божевілля […] Я мав би створити цей маленький фільм, і це те, що я хочу зробити».

Лише кілька місяців тому Снайдер «погрожував» зняти третій фільм «Бунтівний місяць» та режисерські версії, але реакція на перші дві частини могла змусити його думати в іншому напрямку. Не відомо, чи означає ця заява намір припинити фантастичну серію, але виключати цього не можна.

Фільмографія Снайдера в основному складається з епічних блокбастерів з безліччю спецефектів. Було б цікаво побачити, як він зробить щось менш. Прикладом може бути його режисерський дебют 2004 року «Світанок мерців». Однак він ще й збирається писати сценарій, чого не було у «Мерцях». Режисуру теж не вважають сильною стороною «Бунтівного місяця», тож справа може бути не в спецефектах.

Джерело: World of Reel

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