Телебачення Warner Bros. (WBTV) створить серіальну адаптацію стрічки «300 спартанців» Зака ​​Снайдера, як повідомляє Variety з посиланням на власні джерела. Проєкт знаходиться на ранній стадії розробки, деталі поки невідомі, але йдеться про приквел до фільму 2006 року.

Зак Снайдер веде переговори щодо місця режисера та виконавчого продюсера серіалу. Дебора Снайдер, яка була виконавчим продюсером «300 спартанців», теж може повернутися, також буде залучений Уеслі Коллер з Stone Quarry, продюсерської компанії Снайдерів. Джанні Нуннарі, Марк Кантон і Берні Голдманн, які теж були продюсерами фільму, також ведуть переговори про повернення. Однак наразі сценарист ще не обраний, також невідомо про платформу, на якій покажуть серіал

Стрічка, яка стала мемом, «300 спартанців» заснована на коміксі «300» Френка Міллера та Лінн Варлі (в оригіналі фільм називається так само). Комікс створений за мотивами реальних історичних подій, а також черпав натхнення з фільму «300 спартанців» 1962 року.

У фільмі Джерард Батлер зіграв царя Леоніда, а Родріго Санторо — Ксеркса. До акторського складу також увійшли Ліна Гіді, Девід Венем, Домінік Вест, Вінсент Ріган, Том Віздом та Майкл Фассбендер. Після виходу на екрани фільм став хітом та зібрав понад $450 млн, маючи бюджет $65 млн. Стрічка стала культурною подією, народила меми, їй були присвячені чисельні пародії, зокрема епізод «Південного Парку»

Наступний фільм, «300 спартанців: Відродження імперії», заснований на коміксі Френка Міллера «Ксеркс», вийшов у 2014 році. Снайдер був співавтором сценарію, але не режисером. Повернулося кілька оригінальних акторів, у тому числі Ліна Гіді та Родріго Санторо, а головну роль Фемістокла зіграв Салліван Степлтон. Стрічку сприйняли гірше, ніж оригінал, але вона все ж зібрала $337 млн та перевершила бюджет $110 млн у три рази.