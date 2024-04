Пробите дно: фільм «Бунтівний місяць. Частина 2» отримав 18% на Rotten Tomatoes — менше, ніж в першої частини

Стрічка Зака Снайдера дебютувала із найгіршими оцінками у кар’єрі режисера та «перевершила» цим попередній фільм франшизи. Зараз «Бунтівний місяць. Частина 2 — Та, що лишає шрами» має лише 18% рейтингу критиків на Rotten Tomatoes та 47% глядацьких симпатій. Перший фільм, «Дитя Вогню», отримав 21% / 57% відповідно. Зокрема, критики відзначають нудний, пустий сюжет, який зовсім не «чіпляє», розтягнутість фільму та неоригінальність буквально кожної деталі.

«Шрами залишаються лише у тих, хто витрачає чотири години на ці фільми», — Роберт Койдер, Flickering Myth.

«Немає сумніву, що Снайдер створив цікавий світ – він просто забув розповісти в ньому цікаву історію» — Ян Сендвелл,

«Нам надали сотні подробиць про цю далеку галактику, але немає причин опікуватися будь-якою з них», — Роббі Коллін, Daily Telegraph.

«Та, що лишає шрами» Зака Снайдера — це принизливе доповнення до жанру наукової фантастики, Netflix та спогадів його глядачів», — Шарлотта Сіммонс, We Got This Covered

«Марення, фарш із підробок», — Емі Ніколсон, New York Times.

«Ледве виправдовує своє існування на фундаментальному рівні», — Родріго Перес, The Playlist.

«Справжнього розвитку історії не було. Таке відчуття, що ми залишилися в тому самому місці, де були після Частини 1, тільки тепер кількість загиблих більша», — Тесса Сміт, Mama’s Geeky.

«Знову неприємний досвід. Зрозуміло, що тут є прекрасний VFX, приголомшливий екшн, крутий світ та персонажі… але всьому цьому перешкоджає поганий фільм, жахливий темп та історія, яка мене просто не цікавить», — Зак Поуп, Zach Pope Reviews.

«На жаль, персонажі та діалоги залишаються незграбними, що не повинно дивувати, враховуючи, наскільки неоригінальним є майже кожен елемент, аж до робота, озвученого Ентоні Хопкінсом», — Браян Лоурі, CNN.

«Поєднайте «Частину першу» та «Частину другу» і стане зрозуміло, що Rebel Moon — це чотиригодинний фільм, який можна було розповісти за дві години. Це не щось «епічне» — просто розтягнуте», — Оуен Глейберман, Variety.

«Не маєте часу? Просто перемотайте до другої години», — Джеффрі Лайлз, Lyles’ Movie Files.

«Rebel Moon Part 1 був двогодинним трейлером свого продовження. Rebel Moon: Part Two: The Scargiver — це двогодинний трейлер третього фільму з цієї нібито шестифільмової франшизи. І, чесно кажучи, це звучить виснажливо», — Праміт Чаттерджі, Digital Mafia Talkies.