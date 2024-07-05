«Мадам Павутина», «Арґайл» та «Бунтівний місяць» — найгірші фільми 2024 року за версією Metacritic

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«Мадам Павутина» таки відзначилась власним здобутком у 2024 році, але доволі сумнівним.

Супергеройський трилер Sony Pictures у всесвіті Людини-Павука оцінили, як найгірший фільм 2024 року на Metacritic (через Forbes) — з оцінкою 26 зі 100 (на Rotten Tomatoes рейтинг теж доволі низький з 11%).

Одну з головних ролей у «Мадам Павутина» зіграла Дакота Джонсон, яка незабаром після прем’єри заявила, що навряд ще колись зіграє в супергероїці. Фільм із бюджетом у $80 млн навіть за два вікенди прокату не зміг дотягнути до дебюту «Морбіуса» — стрічки, яка колись мала статус фільму про супергероїв Marvel із найнижчими касовими зборами.

У «топі» найгірших фільмів року опинилась і друга частина «Бунтівного місяця» Зака Снайдера, якій вдалось «перевершити» низькі оцінки попередниці. Наразі 16% від глядачів на Rotten Tomatoes та 35 зі 100 на Metacritic. Загалом оцінки обох частин стали найгіршими в кар’єрі режисера. Критики говорили про нудний та порожній сюжет і «неоригінальність» в кожній деталі.

Також до рейтингу потрапив моторошний сиквел Altitude Film «Вінні-Пух: Кров і мед 2» (27/100), «Ґарфілд у кіно» (31/100) та шпигунський трилер Метью Вона «Арґайл» (35/100).

Варто зазначити, що дані можуть мінятися протягом наступної половини року, однак навряд комусь вдасться перевершити здобутки «Мадам Павутини».

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