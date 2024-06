«Бунтівний місяць» — перший погляд на «сексуальні та криваві» режисерські версії фільмів Зака Снайдера (реліз у серпні)

Космоопера «Бунтівний місяць» від Зака Снайдера, яка раніше вийшла у двох частинах на Netflix, отримає режисерські версії — згідно з анонсом, вони будуть «сексуальніші та кривавіші» за оригінал та дебютують на стримінгу вже 2 серпня.

Обидві також отримають нові назви: «Бунтівний місяць: Частина перша — Дитя вогню» / Rebel Moon – Part One: A Child of Fire у подовженій версії транслюватиметься як «Rebel Moon — Chapter One: Chalice of Blood», а «Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами» / «Part Two: The Scargiver — як «Chapter Two: Curse of Forgiveness».

«У режисерській версії Снайдера мирне поселення на Місяці в найвіддаленіших куточках Всесвіту опиняється під загрозою з боку армій тиранічного регента Балізаріуса, а Кора, таємнича незнайомка, яка живе серед селян, стає їхньою надією на виживання і збирає невелику групу воїнів — чужинців, повстанців, селян і сиріт війни, які мають спільне бажання спокути та помсти», — йдеться в анонсі Netflix (через Variety).

Раніше Снайдер повідомив, що оновлені ​​версії отримають близько години нових кадрів — в галереї нижче можна побачити деякі з них:

Наразі оригінальні частини мають доволі скромні оцінки на Rotten Tomatoes: у першої — 21% від критиків та 57% від глядачів, тоді як другу оцінили ще гірше — всього 15% від критиків та 48% від глядачів.

«Бунтівний місяць» був задуманий Снайдером ще понад десятиліття тому — початково, як частина «Зоряних війн», яку режисер представив Lucasfilm у період між завершенням трилогії-приквелу у 2005 році та продажем Lucasfilm Disney у 2012 році. Згодом історія була перероблена продюсером Еріком Ньюманом і самим Снайдером, спочатку як оригінальний телесеріал, а потім як повнометражний фільм.

Снайдер запросив акторський склад високого рівня, щоб реалізувати його бачення: Софія Бутелла у ролі Кори, Фра Фі у ролі Балізаріуса, Чарлі Ханам («Тихоокеанський рубіж»), Кері Елвіс («Принцеса-наречена»), Ед Скрейн та Міхіль Гаусман з «‎Гри престолів», Джімон Хонсу («Шазам!») та інші.

Онлайн-курс "SMM-спеціаліст" від Laba. Від аналізу аудиторії та створення живого контенту — до побудови комʼюніті навколо бренду в соцмережах.Під менторством Senior SMM Specialist в Uklon. Дізнатись більше

Перед запуском другої частини режисер в інтерв’ю натякнув, що планує продовжити свою сагу — й випустити загалом 4-6 фільмів. Якщо Netflix таки дасть зелене світло на подальші дії, Снайдер каже, що він і його співавтори Курт Джонстад і Шей Хаттен уже мають історію.