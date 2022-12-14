Платформа Qualcomm Immersive Home підтримує Wi-Fi 7 зі швидкістю до 20 Гбіт/с – роутери та mash-системи з’являться у другій половині 2023 року

Qualcomm має нові процесори з підтримкою Wi-Fi 7, що виготовляються у рамках нової платформи Immersive Home. Платформу створено для виробників користувацького мережевого обладнання, котрі готові інтегрувати майбутню специфікацію IEEE 802.11BE у свої пристрої.

Нові чипи Qualcomm зараз тестуються компаніями, що виробляють домашні маршрутизатори та mash-системи Wi-Fi – очікується, що вони будуть доступні у другій половині 2023 року. Зі збільшенням різноманітності на ринку очікується й зниження цін – можливо, нові пристрої буде простіше придбати, ніж деякі наявні на ринку, такі як маршрутизатори TP-Link з підтримкою Wi-Fi 7.

Наразі чипи Qualcomm досить поширені у обладнанні Wi-Fi. Це маршрутизатори Wi-Fi 6 або Wi-Fi 6E, такі як Netgear Nighthawk або системи Orbi і Nest Wifi Pro від Google. Qualcomm стверджує, що нова платформа має спільну архітектуру із мережевими продуктами корпоративного рівня Pro Series, але призначена для домашнього використання.

Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Ставайте досвідченим фахівцем з фінансів на рівні директора! РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Чипи Qualcomm вже використовують функції Wi-Fi 7 – канали з більшою пропускною здатністю, 320 МГц (порівняно зі 160 МГц у Wi-Fi 6E), що допомагає зменшити затримки. Також задіяно багатоканальне підключення (MLO), що дозволяє сумісним пристроям одночасно підключатися до двох діапазонів (наприклад, 5 ГГц та 6 ГГц).

«З новою платформою Immersive Home Platform компанія Qualcomm зробила [Wi-Fi більше] економічно та енергетично ефективним, також вона забезпечить відчутні поліпшення продуктивності як для нових, так і для вже існуючих пристроїв», — заявив старший віце-президент і генеральний директор Qualcomm з бездротовій інфраструктурі та мереж Нік Кухаревскі.

Нова платформа Qualcomm містить технологію Multi-Link Mesh. Компанія заявляє, що за допомогою неї може скоротити затримки у реальному часі на 75% для кращої чуйності ігор. Пристрої здатні уникати перевантаження домашніх мереж за допомогою адаптивного придушення перешкод та використовувати алгоритми ухилення, щоб уникнути перешкод від сусідніх мереж.

Підтримують Wi-Fi 7 й анонсовані раніше процесори Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 для смартфонів.

Джерело: The Verge