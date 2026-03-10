Новини Технології 10.03.2026 comment views icon

Qualcomm представила Arduino Ventuno Q: одноплатний комп’ютер для роботів та ШІ дешевше $300

Вадим Карпусь

Компанія Qualcomm анонсувала новий одноплатний комп’ютер Arduino Ventuno Q, створений для систем робототехніки та застосунків на базі штучного інтелекту. Новий комп’ютер використовує процесор Qualcomm Dragonwing IQ8 разом із мікроконтролером STM32H5 з низькою затримкою. На сторінці продукту компанія пояснює, що Ventuno Q “створили спеціально для систем, які рухаються, маніпулюють об’єктами та взаємодіють із фізичним світом із точністю та надійністю”.


Новинка значно складніша за традиційні плати Arduino і коштуватиме дорожче. Основу системи становить процесор Dragonwing IQ8 із 8-ядерним CPU ARM Cortex, графічним ядром Adreno A623 та нейропроцесором Hexagon Tensor, який забезпечує продуктивність до 40 TOPS для задач штучного інтелекту.

Комп’ютер отримав 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5, 64 ГБ вбудованого сховища eMMC. Додатково доступний слот M.2 NVMe Gen4 для розширення сховища. Серед мережевих можливостей пропонують модулі Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, а також порт Ethernet 2,5 Гбіт/с та підтримку USB-камер.


Ventuno Q також постачається з платформою Arduino App Lab, яка містить попередньо навчені моделі ШІ. Серед них — великі мовні моделі, візуально-мовні моделі, системи розпізнавання мовлення, розпізнавання жестів, оцінювання пози та відстеження об’єктів. Усі ці алгоритми можуть працювати офлайн, без підключення до хмари.

Плату створили для систем, які виконують обчислення безпосередньо на пристрої. Йдеться про розумні кіоски, медичних асистентів, аналіз транспортних потоків, а також системи Edge AI для комп’ютерного зору та сенсорики. Платформа підтримує повний стек робототехніки, включно з обробкою відео та детермінованим керуванням двигунами для точних маніпуляцій.

“З Ventuno Q штучний інтелект нарешті може перейти з хмари у фізичний світ. Ця платформа дозволяє створювати машини, які сприймають, ухвалюють рішення і діють — усе на одній платі. Наша мета — зробити передову робототехніку та Edge AI доступними кожному розробнику, викладачу та інноватору”, — пояснюють у компанії.

Продажі Arduino Ventuno Q стартують у другому кварталі 2026 року через магазин Arduino та інші канали. Очікувана ціна становитиме менше $300.

Джерело: engadget

