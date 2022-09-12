Intel та Broadcom показали можливості Wi-Fi 7 – стабільна швидкість передачі даних досягала 5 Гбіт/с

Компанія Intel разом зі своїм партнером Broadcom провела успішну демонстрацію технології Wi-Fi 7, після чого заявила, що «майбутнє Wi-Fi вже тут».

Під час демонстрації бездротове з’єднання Wi-Fi 7 між ноутбуком на базі процесора Intel Core та точкою доступу Broadcom забезпечувало стабільну швидкість передачі 5 Гбіт/с. Це суттєвий стрибок швидкості порівняно з технологією Wi-Fi 6, максимальна швидкість якої становить 1 Гбіт/с.

Broadcom заявляє, що «екосистема готова». Також зазначається, що цінність Wi-Fi 7 виходить за межі простого збільшення швидкості. Нова технологія також забезпечить більшу пропускну здатність мережі та нижчі затримки. Скорочення затримок буде мати важливе значення для імерсивного досвіду через Wi-Fi, причому найбільш очевидними сферами застосування є онлайн-ігри та бездротові гарнітури віртуальної реальності.

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У сфері медіастримінгу завдяки Wi-Fi 7 відкривається можливість потокової передачі контенту в роздільній здатності UHD 16K (або в роздільній здатності 4K або 8K для більшої кількості людей одночасно). Крім того, найновіший стандарт Wi-Fi може допомогти зменшити завантаженість у домашніх та офісних бездротових мережах. Intel окремо підкреслює важливість багатоканальної роботи та підвищення ефективності використання каналів у новому стандарті.

Попри успішну демонстрацію можливостей Wi-Fi 7, не варто очікувати швидкої появи на ринку пристроїв на основі цього стандарту. Річ у тім, що його сертифікація очікується лише наступного року. У такому випадку перші пристрої з підтримкою Wi-Fi 7 (протокол Wi-Fi 802.11be) з’являться не раніше другої половини 2023 року. Нещодавно Intel прогнозувала, що ноутбуки з Wi-Fi 7 з’являться у 2024 році. І за час, який ще знадобиться на впровадження нової технології, швидкість стандарту може ще зрости.

Джерело: tomshardware