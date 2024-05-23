POCO F6 та POCO F6 Pro доступні для перед замовлення в Україні за ціною від 19 тис. грн

Невдовзі в Україні розпочнеться продаж нових смартфонів POCO F6 та POCO F6 Pro. Ці новинки вже доступні для попереднього замовлення.

POCO F6

POCO F6 першим у серії F отримав CrystalRes-дисплей. Новинка оснащена 6,67-дюймовим екраном Flow AMOLED DotDisplay з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 2400 ніт. Пристрій отримав процесор Snapdragon 8s Gen 3, 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої пам’яті.

На задній панелі доступна подвійна камера. Вона містить головний 50-мегапіксельний сенсор з підтримкою OIS та EIS. Також користувачам доступний 8-мегапіксельний надширококутний модуль. Фронтальна камера – 20-мегапіксельна. Акумулятор має місткість 5000 мАгод та підтримує швидке заряджання потужністю 90 Вт. Додатково доступний інфрачервоний порт. Корпус забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP64. Пристрій має розміри 160,5×74,5×8 мм та вагу 179 г.

Смартфон POCO F6 пропонується у чорному, зеленому та титановому кольорах і має ціну 18999 грн за передзамовленням.

POCO F6 Pro

Версія POCO F6 Pro має 6,67-дюймовий дисплей CrystalRes-Flow-AMOLED з роздільною здатністю 2K, частотою оновлення 120 Гц, максимальною яскравістю 4000 ніт, а також ШІМ-затемненням 3840 Гц. В цьому випадку пропонується процесор Snapdragon 8 Gen 2. Смартфон доступний в конфігураціях пам’яті 12+512 ГБ та 16 ГБ+1 ТБ.

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Камера POCO F6 Pro – потрійна. На додачу до можливостей камери POCO F6 тут додатково доступний 2-мегапіксельний макро модуль. Фронтальна камера отримала 16-мегапіксельний сенсор. За автономність новинки відповідає акумулятор на 5000 мАгод з підтримкою швидкої зарядки потужністю 120 Вт. Ця модель має розміри 160,86×74,95×8,21 мм та вагу 209 г.

POCO F6 Pro доступний для передзамовлення у чорному та білому кольорах за ціною від 23 999 грн.