Vivo X300 Ultra

Vivo офіційно представила флагманський смартфон Vivo X300 Ultra та трохи доступнішу версію Vivo X300s. В цих моделях компанія зробила основний акцент на камерах та продуктивності. В цілому, новинки розвивають попередню концепцію, але суттєво прокачують як апаратну частину, так і обробку зображення.





Смартфон Vivo X300 Ultra отримав 6,82-дюймовий LTPO AMOLED дисплей з роздільною частотою 3168х1440 пікселів та частотою оновлення до 144 Гц. Панель підтримує Dolby Vision, HDR10+ та HDR Vivid. Пристрій оснащений процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 у парі з 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю від 256 ГБ до 1 ТБ. Акумулятор місткістю 6600 мА·год підтримує швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт та бездротову потужністю 40 Вт.

Система камер зберегла знайому конфігурацію з трьох модулів 14 мм + 35 мм + 85 мм, але отримала серйозні оновлення. Головна камера перейшла на 200 МП сенсор Sony Lytia 901 формату 1/1,12 дюйма. Це вчетверо більше роздільної здатності порівняно з попередником. Об’єктив використовує нове покриття 1G+6P, яке зменшує відблиски на 20%. Модуль забезпечує стабілізацію рівня CIPA 6.5.





Ультраширококутний модуль залишився з великим сенсором 1/1,28″, а от телефото модуль використовує новий сенсор Samsung ISOCELL HP0 на 200 МП (1/1,4″). Він забезпечує удвічі швидший автофокус — до 60 оновлень за секунду — та нову стабілізацію рівня 3° Gimbal OIS із рейтингом CIPA 7.0.

Для зйомки на відстані Vivo підготувала два телеконвертери: 400 мм (17.4x, Cannon 400) та 200 мм (8.7x, Lipstick 200). Додатково доступний аксесуар у вигляді тримача Vivo Imaging Grip Kit для зручнішої зйомки.

У відео смартфон також робить крок вперед: всі камери отримали оптичну стабілізацію, з’явилася підтримка 4K 120 fps 10-бітного Log-відео, імпорт 3D LUT та сумісність із професійним ACES-воркфлоу. Нова система кольорів використовує 50 МП сенсор із 12 спектральними каналами для точнішої передачі відтінків і динаміки.

Смартфон Vivo X300 Ultra спочатку виходить у Китаї, а згодом з’явиться глобально. Ціна стартує з позначки $1012 за версію 12/256 ГБ і сягає $1302 у версії 16 ГБ/1 ТБ Satellite Communication Edition (або $1736 з аксесуарами-телеконвертерами).

Vivo X300s

Паралельно представили Vivo X300s. Цей смартфон отримав процесор Dimensity 9500, батарею місткістю 7100 мА·год і зарядку потужністю 90 Вт (дротова) + 40 Вт (бездротова). Пристрій оснащений 6,78″ AMOLED-дисплеєм (1–144 Гц, P3), ультразвуковим сканером і фронтальною камерою з роздільною здатністю 50 МП.

Камера теж потрійна, але трохи простіша:

Головний модуль 200 МП, f/1.68, OIS

Ультраширококутний модуль 50 МП, f/2.0

Телефото модуль 50 МП, f/2.57, 3x зум, OIS

Ціна Vivo X300s стартує від $725 за конфігурацію 12/256 ГБ і доходить до $1015 за версію 16 ГБ/1 ТБ. Комплектація Photographer Set з телеконвертером коштує $1155.





Джерело: gsmarena, notebookcheck