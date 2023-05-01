Податки на імпорт Starlink, EcoFlow та іншої техніки повернулися — «нульового розмитнення» для цих товарів більше немає

З 1 травня в Україні почала діяти низка нововведень, зокрема й завершився період пільгового імпорту товарів для відновлення енергетичної інфраструктури України, який діяв з листопада 2022 року, коли росія почала масові обстріли критичної енергетичної інфраструктури України. Йдеться про спеціальний режим «нульового розмитнення» Starlink, EcoFlow, генераторів та іншої техніки.

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З початку листопада в Україні діяли пільгові умови розмитнення (із застосуванням нульового ПДВ/ мита) окремих критичних категорій товарів, які запровадили Постановою КМУ №1260 від 9 листопада — спочатку від сплати ввізного мита та ПДВ звільнили генератори та акумулятори, а 29 листопада пільги розширили на обладнання Starlink, засоби очищення води та запчастини для електрогенераторів. На початку грудня Рада на рівні закону скасувала податки на імпорт генераторів і терміналів Starlink, а також дозволила зберігати до 2 т пального без ліцензії, щоб уникнути проблем на митниці та штрафів.

Згідно із Законами України (№2836-ІХ та №2837-IX від 13 грудня 2022 року), 1 травня 2023 року закінчився період звільнення імпорту окремих товарів від оподаткування ПДВ та ввізним митом, а в окремому випадку — і від акцизного податку. Відтак, податки — ПДВ та ввізне мито — для цих товарів знову повертаються, зокрема й для товарів, які ввозяться в Україну громадянами у міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Йдеться зокрема про:

електрогенераторні установки та частини до них;

окремі трансформатори, їх частини, інвертори;

окремі акумулятори, включаючи сепаратори для них;

системи для забезпечення супутникового доступу до інтернету (Starlink).

З детальним переліком товарів з точними кодами в УКТ ЗЕД можна ознайомитися за посиланням на Закони України:

Так, зараз росіяни змінили тактику і поки відмовилися від ударів по об’єктах енергетики (вочевидь, через нестачу ракет та зміну пріоритетів) та навряд чи ворог повністю відмовився від ідеї знищити енергосистему України, тому нам потрібно більше західних систем ППО, які здатні суттєво підсилити протиповітряну оборону та створити багаторівневу систему протиракетної оборони “український повітряний щит”.