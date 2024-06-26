«Покажи, хто тут справжній професіонал»: джун на фрілансі створив гру «Тиса»

Український Junior iOS Developer Владислав Брюховецький створив для iPhone гру «Тиса» — в ній потрібно перепливати річку, змагаючись з іншими гравцями.

«Спробуй переплисти Тису більше разів, ніж всі інші у світі, покажи, хто тут справжній професіонал», — так розробник розповідає про гру в блозі.

Функціонал

Для того, щоб переплисти Тису, потрібно тапати по кнопці. Проте все не так просто — «сильний потік води не дасть розслабитися протягом всієї подорожі».

Досягнення. Виконуючи різні завдання гравці отримують досягнення.

Глобальний рейтинг. В гру можна грати з друзями.

Вікові обмеження — 4+ років. Мови — українська та англійська.

Про розробника

Гру створив Junior iOS Developer Владислав Брюховецький. Він має сторінку в соціальній мережі LinkedIn.

Згідно з інформацією в LinkedIn, проживає в Києві. В 2019 закінчив магістратуру за напрямком Computer Science, з 2017 до 2019 працював системним інженером та адміністратором. З 2020 — iOS Developer, але працює на фрілансі. Шукає постійну роботу.

В скілах він вказав Swift, Xcode, UIKit, CoreLocation, MapKit, SpriteKIt, UserNotifications, Alamofire, Firebase, SwiftyJSON, Kingfisher та SVGKit.

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На появу гри відреагувала Державна прикордонна служба України. З іронією та застереженням.