Понад 400 співробітників SpaceX підписали відкритий лист із критикою поведінки Ілона Маска, багато хто відмовився, побоюючись звільнень

У компанії SpaceX продовжують розпалюватися пристрасті, пов’язані з відкритим листом співробітників, у якому критикується поведінка Ілона Маска.

Нагадаємо, минулого тижня ініціативна група співробітників компанії опублікувала відкритий лист, у якому поведінка Маска описується як «часте джерело відволікання та збентеження для нас, особливо в останні тижні». Також автори листа звернулися до компанії із закликом «публічно виступити та засудити шкідливу поведінку Ілона у Twitter». Автори листа запропонували способи, якими SpaceX може дистанціюватися від присутності Маска у Twitter, а також краще притягати до відповідальності керівників та тих, хто причетний до сексуальних домагань.

Відкритий лист спочатку з’явився на внутрішній цільовій сторінці, а потім кілька співробітників поширили його приблизно в 10 чатах Microsoft Teams, а також в одному списку адрес електронної пошти.

Один з авторів листа, який побажав залишитися невідомим, заявив, що «лист допомагала писати велика кількість співробітників з різними демографічними даними, ролями та рівнями». Співробітникам було надано можливість підписатися під документом, взявши участь в опитуванні або відсканувавши QR-код.

У найбільшому каналі Teams, де було опубліковано документ, було близько 2600 учасників, переважно інженерів. Інші канали Teams були відносно невеликими. У авторів також були плани щодо поширення фізичних копій листа з QR-кодами у виробничих приміщеннях та зонах громадського харчування. Але через побоювання фізичні копії так і не поширювали.

Лист залишався доступним на цільовій сторінці протягом 32 годин. До того, як цільову сторінку було закрито, автори побачили, що на їхній сайт прийшло близько 3000 унікальних відвідувачів. Документ зібрав 404 підписи. При цьому значно більше людей звернулося до авторів через Signal, Teams і особисто, заявивши, що вони також згодні підписати листа, якщо це не спричинить звільнення. Про це розповіла людина, причетна до поширення листа.

Їхні побоювання підтвердилися, оскільки керівництво SpaceX звільнило як мінімум 5 співробітників, причетних до цього листа. Потім президент SpaceX Гвінн Шотвелл відправила компанії електронний лист, який засуджує документ. Наслідуючи авторів листа, вона заявила, що саме лист, а не поведінка Маска, був джерелом відволікання уваги для SpaceX, у якої напружений графік на найближчі дні та тижні.

«У нас занадто багато важливої ​​роботи, яку потрібно виконати, і немає потреби в такого роду надмірної активності — наша нинішня команда керівників більше присвячена тому, щоб у нас було відмінне і постійно покращуване робоче середовище, ніж будь-яка інше, яку я бачила за своє 35-річну кар’єру», – написала Шотвелл.

Шотвелл також стверджувала у своєму електронному листі, що інші співробітники, які не брали участь у підготовці листа, відчували себе некомфортно, заляканими та змушеними підписувати документ. Проте двоє з авторів листа заперечують це твердження. Вони кажуть, що просто розмістили листа у каналах Teams, вказавши на нього людям і попросивши підтримки.

Новина про звільнення співробітників поширилася по всій компанії, і кілька нинішніх співробітників висловили своє занепокоєння з приводу дій SpaceX.

«Я відчуваю, що в майбутньому людям, які не на 100% згодні з Ілоном, доведеться тримати рота на замку або покинути компанію, що дуже сумно», — каже один зі співробітників SpaceX, який не брав участі в написанні листа. «Ми всі захоплюємося його інтелектом, але його соціальна поведінка є неприйнятною, і ми опинилися в положенні, коли ми одночасно пишаємося і соромимося працювати в SpaceX».

Джерело: The Verge