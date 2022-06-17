SpaceX звільняє співробітників, які причетні до написання відкритого листа із критикою поведінки Ілона Маска

Компанія SpaceX почала звільняти співробітників, які причетні до скандального відкритого листа із критикою поведінки Ілона Маска. Про це написали відразу кілька великих ЗМІ, включаючи The New York Times та Reuters.

У відкритому листі поведінка Маска описується як «часте джерело відволікання та збентеження для нас, особливо в останні тижні». У листі посилаються на політику SpaceX «No Asshole» і просять компанію «публічно виступити та засудити шкідливу поведінку Ілона у Twitter».

«Як наш генеральний директор та найвідоміший представник, Ілон вважається обличчям SpaceX — кожен твіт, який надсилає Ілон, є фактично публічною заявою компанії. Дуже важливо дати зрозуміти нашим командам і нашому потенційному резерву талантів, що його повідомлення не відображають нашу роботу, нашу місію чи наші цінності», – говориться в листі.

Але в четвер низку авторів листа звільнили з компанії. Про це спочатку стало відомо з публікацій у ЗМІ, а згодом – ще й з електронного листа, надісланого президентом SpaceX Гвінн Шотвелл працівникам.

У електронному листі Шотвелл заявила, що SpaceX «звільнила низку співробітників, причетних» до написання листа.

«Лист, прохання та загальний процес викликали у співробітників відчуття незручності, залякування, знущань та/або гніву, оскільки лист змусив їх підписати щось, що не відображає їх погляди», – написала Шотвелл. «У нас занадто багато критичної роботи, яку потрібно виконати, і немає потреби в такому виді надмірної активності».

Один співробітник, який долучився до написання листа, стверджував, що серед інших співробітників загальні настрої полягають у тому, що електронний лист Шотвелла «глухий». Він стверджував, що лист був результатом «місяця самовідданої наполегливої ​​роботи та отримання відгуків, щоб спробувати переконатися, що ми отримали якомога більше інформації».

Джерело: The Verge