Понад $500 тис.: на аукціоні до 50-річча Apple продають першу плату і перший чек компанії

Сертифікат нагороди «Прощальний розіграш» (Farewell Roast) за підписом Стіва Джобса (1982) разом із подарунковим комп’ютером Apple Macintosh 128K / RR Auction

У США стартував історичний аукціон Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction, присвячений 50-річчю Apple. Торги організувала компанія Rare and Remarkable Auctions з Бостона. Загалом на аукціоні представлено 191 лот, пов’язаний з історією Apple Computer та особистою спадщиною Стіва Джобса. Прийом ставок уже відкритий, а фінал торгів запланований на 30 січня.

Серед найцінніших експонатів — прототип комп’ютера Apple-1 Prototype Board #0, перший чек Apple, а також кабріолет Jaguar XJS V12 1989 року, зареєстрований на Apple Computer, і кілька особистих речей Стіва Джобса.

Apple-1 Computer Prototype Board #0

Найбільший інтерес для колекціонерів ретротехніки викликає лот №6003 — Apple-1 Computer Prototype Board #0. В аукціонному домі називають його “The ‘Celebration’ Board, Representing the Earliest Known Fiberglass Apple-1 Prototype”.

За наявною інформацією, саме цю плату Стів Джобс і Стів Возняк використовували, “щоб перевірити дизайн Apple-1 перед запуском у комерційне виробництво”. Це перша виправлена версія друкованої плати, підготовлена до легендарної початкової партії для магазину Byte Shop. Перші 50 комп’ютерів, виготовлені для замовлення Пола Террелла, засновані саме на цьому дизайні.

Як валідаційний прототип, плата має низку унікальних технічних особливостей. Зокрема, вона використовує “роз’єми Robinson-Nugent замість дешевших роз’ємів Texas Instruments, які застосовувалися у серійних платах”. Також тут встановлено інший радіатор охолодження та присутня спеціальна модифікація для діагностики таймінгів оперативної пам’яті.

Орієнтовна ціна продажу цього лоту перевищує $500 тис. Але покупець отримає не лише саму плату. У комплект входять:

вінтажна клавіатура Key Tronic зразка 1977 року;

автентичний блок живлення того ж періоду;

вінтажний телевізор Sony;

копія інструкції Apple-1, підписана Стівом Возняком синім фломастером;

копія схеми Apple-1 з автографом Возняка.

Перший чек Apple

Лот №6000 — це звичайний на вигляд банківський чек Wells Fargo на суму $500, підписаний Стівом Джобсом і Стівом Возняком. Попри скромний вигляд, його оціночна вартість така сама — понад $500 тис. Це перший чек, виписаний з першого банківського рахунку Apple, і саме ним оплатили розробку друкованої плати Apple-1.

Компанію Apple Computer офіційно зареєстрували як бізнес через 16 днів після дати цього чека — 1 квітня 1976 року.

З іншими лотами Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction можна ознайомитися на сайті RR Auction.

Нагадаємо, раніше перший повністю робочий комп’ютер Apple продали на аукціоні за 375 тисяч доларів.

Джерело: tomshardware