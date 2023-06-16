Marvel’s Spider-Man 2 отримає повноцінний російський дубляж попри заяви Sony про припинення поставок до росії

Восени цього року відбудеться реліз гри Marvel’s Spider-Man 2. Це ексклюзив для консолі PlayStation 5 від Sony Interactive Entertainment та Insomniac Games. Сьогодні стартували попередні замовлення на гру, і розробники поділилися деякими відомостями про свій проєкт. І тут сталася “зрада”.

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На сайті підтримки Insomniac Games з’явилася інформація про підтримувані мови для Marvel’s Spider-Man 2. При цьому виявилося, що гра не тільки отримає російську локалізацію, це буде повноцінний дубляж російською мовою – перекладено текст та голосовий супровід. При цьому ще минулого року Sony Interactive Entertainment заявляла про припинення всіх постачань програмного та апаратного забезпечення до росії. Відповідно, російські гравці не повинні були отримувати доступ до гри Marvel’s Spider-Man 2. Проте розробники створюють повноцінну локалізацію для цього регіону. Вочевидь, сподіваючись продати її російськомовній аудиторії. Така поведінка Sony Interactive Entertainment виглядає лицемірно.

Загалом Marvel’s Spider-Man 2 підтримуватиме понад 20 мов. У Європі заявлено підтримку 17 мов, у тому числі 9 мов отримають повноцінне озвучування. На жаль, українська локалізація не передбачена навіть у текстовому вигляді.