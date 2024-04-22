Пошукова система Ecosia запустила перший у світі «енергогенеруючий» браузер

Сьогодні — у День Землі — некомерційна пошукова система Ecosia запустила «найекологічніший браузер на Землі». Вона прагне запропонувати клієнтам більш стійку альтернативу Google Chrome або Apple Safari.

Подібно до пошукової системи Ecosia, що більше ви використовуєте браузер, то більше дерев ви допоможете посадити. Компанія стверджує, що з 2009 року вже висадила 200 млн дерев.

Новий браузер працюватиме на відновлюваній енергії з власних сонячних електростанцій Ecosia. Компанія навіть каже, що браузер фактично генеруватиме зелену енергію — 25 Вт-год на користувача щодня, коли він переглядає вебсторінки. Цього достатньо для роботи лампочки протягом 3 годин. Це може здатися небагато, але якщо помножити на 20 млн наявних клієнтів пошукової системи Ecosia, результат буде вже вагоміший.

Як стверджують розробники, браузер Ecosia оптимізовано для підвищення швидкості. Стверджується, що сторінки завантажуються в 3 рази швидше, ніж у більшості основних браузерів. Це здійснюється завдяки вбудованому блокувальнику реклами, який зменшує споживання даних користувача та енергії.

Браузер створений на базі платформи Chromium та буде знайомий усім, хто вже використовує Chrome. Це включає налаштування перегляду і функції безпеки, такі як керування паролями та шифрування SSL. Разом з тим користувачі матимуть доступ до існуючих функцій Ecosia, таких як піктограма зеленого листя, рейтинг кліматичних зобов’язань і нещодавно запущений AI Chat на основі OpenAI. Чат-бот генерує «зеленіші відповіді», спрямовуючи користувачів до екологічних рішень.

Слід зазначити, що браузер Ecosia містить функцію «спонсорованих посилань». Як наслідок, користувачі можуть робити покупки в інтернеті, одночасно підтримуючи проєкти Ecosia щодо зміни клімату без додаткових витрат. Це створить новий потік доходу для компанії, яка раніше заробляла всі свої гроші на доходах від реклами. Ecosia стверджує, що всі її прибутки спрямовуються безпосередньо на проєкти з висадки дерев по всьому світу. А тепер, з новим браузером, до чистого виробництва енергії.

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Браузер Ecosia доступний для комп’ютерів на Mac і Windows через сторінку завантаження, а також для мобільних пристроїв через магазини застосунків для Android та iOS.

Джерело: thenextweb