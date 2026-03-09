Забудьте Firefox, зустрічайте Nova: перший погляд на новий браузер Mozilla

Браузер Firefox від Mozilla. Фото: Depositphotos

Mozilla розпочала “капітальний” редизайн Firefox, який фактично перетворить його на новий браузер. Сайт Neowin представив перший погляд на дизайн, який у внутрішній документації компанії згадується як проєкт “Nova”.





В оновленому браузері присутні чіткі вигини, помітні заокруглення вкладок та адресного рядка, а також пастельні кольори у дизайні. Разом з тим суттєво видозмінена сторінка відкриття нової вкладки, а елементи інтерфейсу стали більш плавними.

Судячи з макетів, які опублікував веброзробник Серен Хентшель, Mozilla частково надихнулася Material You від Google або, принаймні, тією частиною, яка адаптує колір браузера до обраних шпалер. Крім того, є функція вертикальних вкладок, що дещо нагадує ШІ-браузер Arc.





Нижче можна детально роздивитися, як виглядають окремі елементи інтерфейсу користувача зокрема панель “Завантаження”, “Захист сайту”, вікно “Керування розширеннями” та поле “Дозволи сайту” в мові дизайну Nova.

Mozilla має довгу історію редизайну для Firefox. До Nova запускали “Proton” зі спрощеними меню у червні 2021 року разом з Firefox 89, а якщо заглянути ще далі, то у 2017 році нам пропонували “Photon” у Firefox 57. Інтерфейс останнього мав квадратні вкладки та об’єднаний рядок пошуку з URL-адресою.

Втім не кожне з оновлень було успішним. Приклад: Firefox Metro 2012 року, який був амбітною спробою створити окремий браузер для сенсорного інтерфейсу Windows 8. Firefox міг працювати в режимі Metro, лише якщо користувач вручну встановлював програму як системний браузер за замовчуванням у налаштуваннях Windows. У 2014-му після двох років розробки цю ідею було скасовано через жахливо низький рівень використання.

Відстежувати розробку Firefox Nova можна на платформі Bugzilla. Так само є проєкт на платформі Figma, але доступ до нього поки що є тільки у розробників браузера.

Слід зазначити, що Opera у випадку розробки та редизайнів виглядає найактивнішим з виробників: за останній рік компанія запустила браузер Air з цікавими доповненнями для “психічного здоров’я” користувачів і концентрації уваги, а також браузер Neon із вбудованим ШІ-агентом і браузер Opera One R3; в Opera 120 тим часом з’явився вбудований ШІ-перекладач з підтримкою 40 мов (в тому числі й української).

