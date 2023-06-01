Постачання відеокарт минулого кварталу обвалилися на 43%, частка NVIDIA продовжує зростати — Jon Peddie Research

У першому кварталі цього року постачання відеокарт для ПК склало 54,8 млн одиниць. Це не так багато – падіння порівняно з аналогічним періодом рік тому становить 43%. Порівняно з минулим кварталом GPU продано на 14% менше. За даними Jon Peddie Research, це значно нижче середнього квартального показника за 10 років у 6,1%.

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Постачання графічних рішень для настільних ПК впали на 40% порівняно з минулим роком, а GPU для ноутбуків скоротилися на 45%. Дискретних відеокарт для настільних ПК надійшло менше на 12,6%, порівняно з минулим кварталом.

Intel зіткнулася із найбільшим квартальним зниженням – на 17,5%. Постачання AMD скоротилися на 7,8% за квартал, тоді як відвантаження NVIDIA знизилися лише на 4,1%. Що стосується частки ринку, Intel втратила 2,9%, AMD отримала +0,9%, а частка NVIDIA збільшилась на 1,96%.

Ринок процесорів для ПК впав на 15,6% порівняно з минулим кварталом та на 38,8% порівняно з першим кварталом 2022 року. Ринок планшетів не змінився порівняно з попереднім кварталом.

Постачальники вважають, що вони, нарешті, позбулися надлишкових запасів – нормальна сезонність має взяти гору в другій половині або пізніше до кінця року. NVIDIA найкраще впоралася з ліквідацією запасів. Прогнозується продовження падіння ринку у другому кварталі та невелике зростання у Q3 та Q4