Ринкова вартість NVIDIA вперше перевищила $1 трлн — лише за останній тиждень компанія додала $300 млн на тлі буму штучного інтелекту

Як і прогнозувалося, NVIDIA першою серед напівпровідникових компаній перетнула рубіж у трильйон доларів ринкової капіталізації — після відкриття біржі NASDAQ 30 травня акції «зеленого» чипмейкера подорожчали на 5%, до $409,68 долара за одиницю, що є новим абсолютним рекордом.

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NVIDIA стала сьомою у світі публічною компанією, чия ринкова вартість перевищила трильйон доларів. Раніше цей знаковий рубіж подолали Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (материнська компанія Google), Meta (Facebook) та Tesla.

Хайп навколо штучного інтелекту спричинив не лише новий виток технологічної війни між гігантами, як-от Microsoft, Alphabet і Meta, що очолили перегони за лідерство та почали навперебій анонсувати продукти, але й шквал інвесторів, які кинулися вкладати гроші у потенційну революцію у сфері ШІ. І NVIDIA, яка є найбільшим виробником графічних прискорювачів, що забезпечують роботу генеративних нейромереж та чат-ботів, як-от ChatGPT, наразі найбільший вигодонабувач у цих перегонах. Акції чипмейкера із Санта-Клари з початку 2023 року зросли майже втричі — це найвищі темпи зростання серед компаній S&P 500. Власне, тільки за попередній тиждень NVIDIA додала майже $300 млн до ринкової капіталізації. І шалене ралі, яке спостерігається вже кілька тижнів поспіль, все ще є далеким від завершення.

Як завжди, думки щодо перспектив цього буму розділилися: поки одні, як-от інвестор-мільярдер Пол Тюдор Джонс передрікають технології світле майбутнє та новий виток продуктивності, інші, більш стримані та скептично налаштовані аналітики попереджають про ризики — до прикладу, на думку головного стратега Bank of America Савіта Субраманян, інвесторам слід уникати акцій технологічних компаній із великою капіталізацією, оскільки зростає «велика бульбашка активів».