В Geekbench з'явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake

Інсайдер @harukaze5719 знайшов в Geekbench нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake, який згодом має замінити Twin Lake.





Зазначається, що за результатами тестів Intel “Core 3 304” набрав 2472 бали в одноядерному тесті та 6708 балів — у багатоядерному. Це значно перевершує результати процесора попереднього покоління N355 на базі Twin Lake.

N355 відсутній серед списку процесорів в Geekbench, однак його результати можна знайти в одноядерному тесті й середній бал складає близько 1100–1200. Показники продуктивності “Core 3 304” в одноядерному тесті відповідають результатам AMD Ryzen AI 9 365 та Intel Core Ultra 7 255H, які більш енергомісткі.

“Core 3 304” фактично не поступається потужністю десктопному Core i5-12600K, принаймні у Geekbench. Він десь на 50% швидший за N355, який набирає близько 4500 балів в багатоядерному режимі.





“Core 3 304” має шестиядерну конфігурацію (2P + 4LPE), однак в Geekbench вказується 1P + 4LPE у двох кластерах, що свідчить про те, що одне з продуктивних ядер відключене. Додаткове P-ядро та теплові навантаження змінять ситуацію з продуктивністю у кінцевому варіанті.

Процесори Wildcat Lake орієнтовані на бюджетні пристрої, де ключове значення має енергоефективність, як от Chromebook, міні-ПК, NAS й тому подібне. Протягом багатьох років Intel використовувала для таких пристроїв платформу Alder Lake, тому за останні 2 покоління ці процесори мали лише E-ядра Gracemont.

Очікується, що Wildcat Lake першим отримає P-ядра Cougar Cove у поєднанні з енергоефективними ядрами Darkmont для значного підвищення продуктивності. Звісно, що підвищення продуктивності призводитиме до збільшення енергоспоживання, оскільки, судячи з усього, номінальна потужність Wildcat Lake складає лише 15 Вт порівняно з Alder Lake-N та Twin Lake, які споживали від 9 Вт до 15 Вт.

Саме показники TDP відрізняють процесори Core Ultra 300 — Core 3 310 та Core 5 320, які мають аналогічні характеристики з Core Ultra 5 322 та Core Ultra 5 332. За результатами тестів Geekbench базова частота “Core 3 304” була підтверджена на рівні 1,5 ГГц та 4,3 ГГц в режимі Boost. Це усього на 100 МГц нижче за найпростішу модель Core Ultra 5 в лінійці Panther Lake. Очікується, що Wildcat Lake матиме 2 ядра Xe3, тобто базову підтримку інтегрованої графіки.

Раніше ми писали, що Intel на CES 2026 розкрила ключові подробиці про майбутні процесори Wildcat Lake. До ядра Linux було додано сім нових ідентифікаторів PCI ID, що вказують на майбутні процесори Intel.

Джерело: Tom’s Hardware