27.03.2026

В Geekbench з'явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

В Geekbench з'явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake
Intel

Інсайдер @harukaze5719 знайшов в Geekbench нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake, який згодом має замінити Twin Lake. 


Зазначається, що за результатами тестів Intel “Core 3 304” набрав 2472 бали в одноядерному тесті та 6708 балів — у багатоядерному. Це значно перевершує результати процесора попереднього покоління N355 на базі Twin Lake.

N355 відсутній серед списку процесорів в Geekbench, однак його результати можна знайти в одноядерному тесті й середній бал складає близько 1100–1200. Показники продуктивності “Core 3 304” в одноядерному тесті відповідають результатам AMD Ryzen AI 9 365 та Intel Core Ultra 7 255H, які більш енергомісткі. 

В Geekbench з'явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat LakeВ Geekbench з'явились нові результати бюджетного процесора Intel Wildcat Lake

“Core 3 304” фактично не поступається потужністю десктопному Core i5-12600K, принаймні у Geekbench. Він десь на 50% швидший за N355, який набирає близько 4500 балів в багатоядерному режимі. 


“Core 3 304” має шестиядерну конфігурацію (2P + 4LPE), однак в Geekbench вказується 1P + 4LPE у двох кластерах, що свідчить про те, що одне з продуктивних ядер відключене. Додаткове P-ядро та теплові навантаження змінять ситуацію з продуктивністю у кінцевому варіанті. 

Процесори Wildcat Lake орієнтовані на бюджетні пристрої, де ключове значення має енергоефективність, як от Chromebook, міні-ПК, NAS й тому подібне. Протягом багатьох років Intel використовувала для таких пристроїв платформу Alder Lake, тому за останні 2 покоління ці процесори мали лише E-ядра Gracemont. 

Очікується, що Wildcat Lake першим отримає P-ядра Cougar Cove у поєднанні з енергоефективними ядрами Darkmont для значного підвищення продуктивності. Звісно, що підвищення продуктивності призводитиме до збільшення енергоспоживання, оскільки, судячи з усього, номінальна потужність Wildcat Lake складає лише 15 Вт порівняно з Alder Lake-N та Twin Lake, які споживали від 9 Вт до 15 Вт. 

Саме показники TDP відрізняють процесори Core Ultra 300 — Core 3 310 та Core 5 320, які мають аналогічні характеристики з Core Ultra 5 322 та Core Ultra 5 332. За результатами тестів Geekbench базова частота “Core 3 304” була підтверджена на рівні 1,5 ГГц та 4,3 ГГц в режимі Boost. Це усього на 100 МГц нижче за найпростішу модель Core Ultra 5 в лінійці Panther Lake. Очікується, що Wildcat Lake матиме 2 ядра Xe3, тобто базову підтримку інтегрованої графіки. 

Спецпроєкти
Sense Bank розширює можливості для юридичних осіб. Які нові функції запрацювали у застосунку банка
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom

Раніше ми писали, що Intel на CES 2026 розкрила ключові подробиці про майбутні процесори Wildcat Lake. До ядра Linux було додано сім нових ідентифікаторів PCI ID, що вказують на майбутні процесори Intel.

Перші тести Intel Wildcat Lake: бюджетний Core 5 320 майже наздоганяє Ryzen 5

Джерело: Tom’s Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Одна афера за іншою: виробника ноутбуків Chuwi викрили на нових шахрайствах
Люди не потрібні: Samsung планує до 2030 року запустити роботизовані фабрики під управлінням ШІ
Tesla шукає керівника з будівництва заводу для виробництва напівпровідників
+40% до ціни ПК: до дорогих DRAM і NAND додається дефіцит процесорів
Intel офіційно підтвердила існування Arc Pro B70
Intel представила процесори Core Ultra 7 270K Plus та Core Ultra 5 250K Plus
Американські ВПС вперше в історії доставили ядерний реактор "повітрям"
Перші тести Snapdragon X2 Elite Extreme у Geekbench: до 23198 балів у багатоядерному режимі
Дослідники створили екологічну водну батарею, яка витримала 120 000 циклів
Роботи замінили працівників McDonald's в Китаї
ESA cпільно з Airbus вперше протестувала лазерний зв’язок між літаком та супутником зі швидкістю 2,6 Гбіт/c
Найбільш надійне залізо 2025 року: Intel Core Ultra 7 265K — "король" процесорів, Nvidia Founders Edition домінує серед відеокарт
Не емейзінг: Samsung Galaxy S26 Ultra "знищив" iPhone 17 Pro Max в тестах Geekbench
У Кореї створили OLED-капелюх, який "пригнічує" випадіння волосся на 92%
Можна помацати світло: дослідники створили проєктор, що не відкидає тіні
Слабке місце Intel Core Ultra X9 388H: обмеження PCIe може завадити появі дискретних відеокарт в ноутбуках
В MIT створили пристрій для нанесення високоякісних персоналізованих зображень на одяг та предмети
Митєво заряджатиме електрокари: дослідники створили перший прототип бездротової квантової батареї
Штучна шкіра з графену наблизить тактильні відчуття роботів до людських
12 ядер проти 24: Новий Intel Core 9 273PQE Bartlett Lake кидає виклик i9-14900K
Ветеран SpaceX заявив, що може перетворити воду на ракетне паливо
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати