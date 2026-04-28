Новини Софт 28.04.2026 comment views icon

Microsoft випустила демоверсію Shader Model 6.10 та AgilitySDK 720: що нового додали

Олександр Федоткін

Microsoft випустила демоверсію Shader Model 6.10 й AgilitySDK 1.720 з новими функціями для API DX12. 


Реліз розширює можливості попередньої версії Shader Model 6.9, DXR 1.2 та покращення, які вийшли в AgilitySDK 1.619. Зокрема, Shader Model 6.10 містить набір API для роботи з матрицями у широкому спектрі використання. Загалом функція отримала назву LinAlg, скорочено від Linear Algebra. Це надає розробникам змогу керувати інструментами нейронного рендерингу безпосередньо з окремих потоків шейдерів у графічних конвеєрах в режимі реального часу та використовувати більш швидкісні матричні обчислення MMA для застосунків машинного навчання та обробки зображень. 

Дві нові вбудовані функції GetGroupWaveIndex та GetGroupWaveCount безпосередньо надають обчислювальним, сітчастим, підсилювальним та вузловим шейдерам інформацію про структуру хвильового рівня всередині групи потоків. GetGroupWaveIndex повертає індекс поточної хвилі (від 0 до N-1), а GetGroupWaveCount — загальну кількість хвиль, що виконуються в групі. Це дозволяє координувати роботу без необхідності використання небезпечних обхідних шляхів, як от ділення SV_GroupIndex на WaveGetLaneCount, що не гарантує коректної роботи. Єдиний шлях коду тепер доступний для всіх розмірів хвиль.

Shader Model 6.10 скасовує обмеження у 32 Кб на спільну пам’ять для груп, показуючи обмеження ПЗ під час виконання MaxGroupSharedMemoryPerGroup. Розробники шейдерів можуть використовувати новий атрибут точки входу [GroupSharedLimit(<bytes>)] для встановлення максимального обсягу групової пам’яті, необхідного шейдеру. Це дозволяє компілятору перевіряти пропускну здатність під час компіляції, зберігаючи доступ до повної потужності сучасних GPU.

Шейдери, які не використовують цей атрибут, перевіряються на відповідність старим обмеженням, тому наявний код не змінюється. Це розблокує відбирання великих фрагментів, програмну растеризацію, обробку великих матриць, які до цього обмежувались специфікацією, а не можливостями обладнання.


Застарілі команди, зокрема, ClearUnorderedAccessViewFloat/Uint,  ResolveSubresource, CopyBufferRegion та подібні виконуються послідовно, оскільки стара модель ResourceBarrier не дозволяє виразити залежність між двома операціями одного типу (наприклад, копіювання з однієї області пам’яті в іншу). Це призводило до зависання GPU між кожним послідовним копіюванням або очищенням, навіть якщо операції виконувались з використанням абсолютно незалежної пам’яті.

Функція Batched Async Commands усуває цю проблему з новими методами списку команд, що прибирають контракт неявної серіалізації, дозволяючи драйверу та обладнанню працювати незалежно в одному пакетному запиті. Розробники можуть використовувати явну синхронізацію за допомогою розширених бар’єрів тільки там, де виникають реальні конфлікти даних — наприклад, коли дві копії записують дані в області одного буфера, що перекриваються.

NVIDIA, AMD та Intel підтримують зміни, представлені у демоверсії.  NVIDIA підтримує більшість функцій на всіх відеокартах RTX. AMD та Intel зберігають підтримку деяких функцій тільки на останніх моделях відеокарт, зокрема, Arc B-Series або Radeon RX 9000.

Group Wave Index наразі підтримується на відеокартах RX 7000 на архітектурі RDNA 3 та RX 9000 з RDNA 4. NVIDIA та Intel планують додати підтримку API LinAlg у майбутніх релізах. 

"Kатка24" – картка для геймерів від "ПриватБанку", Visa та NAVI. З нею можна отримати кешбеки, знижки та не тільки
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Раніше ми писали, що Microsoft анонсувала DirectStorage 1.4.

NVIDIA випустила SDK DLSS 4.5: що нового слід чекати в іграх?

Джерело: Wccftech

Microsoft видалила ключову інформацію про оновлення Windows 11/10, яке обов’язково треба встановити
Невидимий вірус: фейкове оновлення Windows 11 24H2 успішно обходить антивірусний захист
Microsoft хоче перевинайти Game Pass: інсайдери розкрили, що планує компанія
Готові оновитись? Windows 12 може вийти в цьому році та сподобається не всім
Microsoft запропонувала вирішення проблеми з BitLocker після останнього оновлення Windows 11
Ви не так зрозуміли: Microsoft критикують за відмову позбавлятись Copilot у Windows 11
Microsoft анонсувала Project Helix: ігри для ПК тепер на Xbox
Microsoft та NVIDIA об'єднались для розробки атомних станцій для дата-центрів ШІ — за допомогою ШІ
Microsoft анонсувала DirectStorage 1.4: що нового у Zstandard
Intel офіційно підтвердила існування Arc Pro B70
MSI показала ноутбук з новою NVIDIA RTX 5070 на 12 ГБ: що відомо
Іран (КВІР) погрожує знищити офіси Apple, Google і Microsoft на Близькому Сході
Покращення до наради і після: Microsoft Teams виправить 2 вкрай незручні щоденні проблеми
Windows 11 незабаром стане тактильною
Xbox Game Pass поповнюється у квітні: Final Fantasy V, Aphelion від Don't Nod і ще 9 ігор
Au revoir, Microsoft: Франція масово переводить держустанови на Linux заради незалежності від США
Intel випустила відеокарту Arc Pro B70: до 32 ГБ пам’яті і ціна від $949
Xbox оновлює PR-стратегію і незабаром дозволить гравцям витрачати бали просто з консолі
Альбіон чекає вчасно: Playground Games спростували чутки про перенесення Fable
Квітневе оновлення Windows 11: 8 суттєвих покращень, які не варто пропускати
Малий та швидкий: ветеран Microsoft розповів про секрети розробки оригінального Task Manager
