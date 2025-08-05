Позов до 13 автовиробників: Toyota, Honda, Hyundai та інші авто легко викрасти через слабкі системи безпеки

Забули попередити: 13 автовиробників звинувачують у приховуванні ризику викрадення через безключовий доступ

У Канаді набирає обертів колективний позов проти низки великих автовиробників. Їх звинувачують у тому, що вони не попередили покупців про вразливість у системах безключового доступу, через що викрадення автомобілів стало надто легким завданням для злочинців.

Позов подали власники авто з провінції Квебек, у яких з 2 травня 2021 року вкрали машину з функцією дистанційного доступу та запуску двигуна. І тепер справа офіційно схвалена проти 13 компаній, серед яких Toyota, Honda, Hyundai, Nissan, Mazda, FCA, Ford, Audi, Kia, Mitsubishi, Subaru, Volkswagen та Volvo. Позивачі хотіли також притягнути до справи Porsche, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz та BMW, однак суд відмовив у цьому проханні.

Як відбувається викрадення авто

Проблема викрадення авто через “релейні атаки” відома вже не перший рік. Релейна атака — це спосіб викрадення авто, коли зловмисники застосовують електронні пристрої для зчитування та перехоплення сигналу від брелока. Таким чином сигнал “доставляється” до автомобіля, що дозволяє розблокувати двері та запустити двигун без самого ключа. Для злому достатньо двох осіб і простого обладнання, яке перехоплює сигнал від ключа, навіть якщо він лежить у кишені чи вдома. Страхове бюро Канади зазначає, що ця проблема особливо актуальна для Онтаріо та Квебеку.

Під час пандемії кількість викрадень зросла, але цьогоріч ситуація трохи стабілізувалася — за перше півріччя зафіксовано на 19% менше випадків, ніж за аналогічний період 2024 року.

Позов очолює Андре Лакруа, власник Toyota Highlander 2018 року. У квітні 2022-го його авто зникло з подвір’я будинку дочки, попри те, що було зачинене брелоком.

Адвокати зазначають, що в інструкції до авто немає жодного попередження про можливі загрози безпеці. Позов стверджує, що компанії, зокрема Toyota, знали про вразливості вже багато років, але нічого не зробили — не попередили клієнтів і не вдосконалили системи захисту.

Лакруа хоче представляти інтереси понад 10 тис. власників викрадених авто в провінції. Позов передбачає компенсацію у розмірі $1500 кожному, хто втратив автомобіль після 2 травня 2021 року. Додатково ще $1500 пропонують для тих, хто купив або взяв у лізинг авто з безключовим доступом у період з 2 травня 2021 по 2 травня 2024 року. Ці кошти мають піти не лише на компенсацію, а й на підтримку некомерційної організації, що захищає права автомобілістів.

Юристи вимагають, аби автовиробники визнали наявність проблеми в конструкції систем безключового доступу, а також свою відповідальність за те, що не поінформували споживачів про загрозу.

Ця справа — не лише про один викрадений Highlander, а про масову безпеку сучасних авто. Безключові системи зручні, але їх вразливість перетворює автомобілі на легку здобич.

Свого часу Kia випустила мініатюрну клітку Фарадея для захисту брелоків безключового доступу до автомобіля від викрадачів. Однак цей аксесуар розповсюджувався за окрему плату, а не входив в комплект постачання авто з відповідним способом доступу.

Джерело: carscoops