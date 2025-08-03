Новини Авто 03.08.2025 comment views icon

Highlander стане електричним: Toyota розширює лінійку електрокросоверів

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Вадим Карпусь

Автор новин

Highlander стане електричним: Toyota розширює лінійку електрокросоверів

Toyota нарешті готується представити електричну версію одного зі своїх найпопулярніших кросоверів — Highlander. Це буде один із ключових електромобільних релізів бренду в найближчі роки.

Що відомо про електромобіль Toyota Highlander

Після RAV4, Highlander і Grand Highlander — найпопулярніші кросовери Toyota на американському ринку. Зважаючи на зростання попиту на більший Grand Highlander, продажі стандартної моделі поступово знижуються. Щоб адаптуватись до змін, Toyota вирішила зосередити виробництво електромобілів на заводі в Кентуккі, звільнивши таким чином потужності для випуску Grand Highlander.

Спочатку компанія планувала збирати новий електричний кросовер у Прінстоні (Індіана). Але тепер цей проєкт перенесли до Кентуккі. Тим часом в Індіані з’явиться нова складальна лінія, яка збільшить виробництво Grand Highlander. У Кентуккі випускатимуть новий електромобіль Highlander та ще один більший електричний трирядний кросовер.

Очікується, що електричний Highlander відійде від нинішньої схеми найменування електрокарів bZ (як у bZ4X) і отримає знайоме ім’я без індексів. Виробництво заплановане на другу половину 2026 року, а на ринок автомобіль вийде як модель 2027 модельного року. Не виключено, що дебют відбудеться вже наприкінці 2025-го.

Електромобіль Highlander стане однією з семи нових електричних моделей Toyota для США, які компанія представить до середини 2027 року.

До кінця цього року Toyota оновить електрокросовер bZ4X — він отримає покращений запас ходу та порт NACS для зарядки на станціях Tesla Supercharger.

У 2026 році з’являться нові моделі Toyota C-HR і bZ Woodland — обидва електромобілі мають суттєво перевершити попередника за характеристиками, ефективністю та оснащенням.

Запуск електромобіля Highlander — це ключова подія в електрифікації модельного ряду Toyota. Компанія робить ставку на перевірені імена, відмовляючись від експериментальних суббрендів на користь зрозумілих покупцям рішень.

Toyota «підірвала» ринок електрокросовером bZ3X від €13500

Джерело: electrek

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