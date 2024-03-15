Працював за 10 тис. грн, ледь не «влетів» на 450 тис. грн: «Народний банк України» судився з розробником

Розробник з Кривого Рогу ледь не «влетів» на 450 тисяч гривень: роботодавець просив суд розірвати раніше укладений договір і стягнути з нього плату за послуги, пеню і відшкодування моральної шкоди.

Роботодавцю відмовили 2 рази: спочатку це зробив Саксаганський районний суд Кривого Рогу, а потім і Дніпровський апеляційний суд.

«Народний банк України» для бартерних операцій

Сторони уклали договір 18 вересня 2019 року. Згідно з умовами, виконавець розробляв інтернет магазин-платформу НБУ («Народний банк України») для бартерних операцій та послуг: «Соціальний проект громадських організацій для безкоштовної реалізації товарів та послуг зареєстрованим користувачам».

Умови договору були такі. Замовник:

обирає шаблон оформлення сайту;

надає в електронному виді матеріали для наповнення сайту (логотип, опис діяльності компанії, прайс-листи, контакти).

Виконавець:

підключає до сайту систему управління для наповнення сайту інформацією та надає замовнику доступ до неї;

наповнює сторінку сайту матеріалами, наданими замовником;

підключає до сайту обраний замовником домен та розміщує сайт в мережі інтернет;

реєструє сайт по пошукових системах;

надає консультації по питанням роботи;

усуває можливі помилки програмного забезпечення та роботоспроможності програми;

за запитом замовника протягом 12 місяців вносить зміни в оформлення сайту (дизайн) безкоштовно, зміни по індивідуальному замовленню 200 грн.

Вартість робіт та послуг за договором становила 10 000 грн. з ПДВ (а. с. 9 – 11).

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Дедлайни і непідписані договори

Відповідно до наявних у матеріалах справи копій розписок відповідача, останній отримав від позивача 29 лютого 2020 року кошти в сумі 8 650 грн за виготовлення сайту та 16 травня 2020 року кошти в сумі 3 100 грн за виготовлення інтернет платформи бартер VІP.

У своїй претензії від 26 липня 2020 року замовник повідомив виконавцю, що останній не виконав умови договору:

строки виконання замовлення порушені;

сайт не зроблено;

пробна версія сайту не є тим, що було замовлено;

сайт працює з великою кількістю помилок системного коду та запропонував виконавцю повернути кошти у розмірі 13 100 грн. (а.с.14).

Виконавець же повідомив, що до 18 вересня 2020 року будуть внесені зміни до дизайну сайту та усунуті технічні недоліки, про що зазначив письмово та тексті претензії.

Вказано, що розробник свої зобов’язання не виконав, порушив строки виконання робіт, а акт виконаних робіт сторони не підписували.

Вимогу позивача про повернення сплачених коштів за невиконання умов договору він проігнорував. Розробник стверджував, що ним вжито усіх можливих з його боку заходів щодо виконання договору про надання послуг.

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В результаті суд встав на сторону айтівця.

«Суд першої інстанції дійшов правильного висновку про те, що позивачем недоведено факт порушення його прав та охоронюваних законом інтересів в межах спірних правовідносин та відсутність з боку відповідача істотного порушення договору, доказів завдання збитків позивачу та підстав для розірвання договору у зв`язку з його невиконанням. За таких умов, відсутні й підстави для повернення позивачу сплачених ним коштів, пені та моральної шкоди», — сказано в матеріалах справи.

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