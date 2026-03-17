Новини ШІ 17.03.2026

"Британська Енциклопедія" подала позов проти OpenAI через тренування ШІ

Андрій Шадрін

Encyclopaedia Britannica та її дочірня компанія Merriam‑Webster подали позов проти OpenAI до федерального суду в Манхеттені, стверджуючи, що компанія неправомірно використала їхні довідкові матеріали для навчання своїх моделей штучного інтелекту.


Компанія подала позов за порушення авторських прав та торгових марок. Як повідомляє Reuters, у позові Britannica стверджує, що OpenAI незаконно використала її “захищений авторським правом контент у великих обсягах” під час навчання моделей ШІ. Компанія також заявляє, що відповіді ChatGPT на запити користувачів іноді містять “повні або часткові дослівні відтворення статей Britannica”.

У позові, поданому в п’ятницю, “Британніка” заявила, що підтримуваний Microsoft OpenAI використовував її онлайн‑статті, енциклопедичні статті та записи словника для навчання свого флагманського чат‑бота ChatGPT відповідати на запити користувачів та “канібалізував трафік” веб‑сайтів Britannica за допомогою згенерованих ШІ резюме її контенту. Коментуючи це, представник OpenAI у понеділок заявив:

“Наші моделі сприяють інноваціям, їх навчали на публічно доступних даних та на основі добросовісного використання”.

Натомість, представники Britannica та їхні адвокати негайно не відповіли на запит Reuters щодо коментаря у понеділок. Ця справа — один з багатьох високопрофільних позовів від власників авторських прав, включно з авторами та новинними організаціями, проти технологічних компаній, які використовують їхні матеріали для тренування ШІ‑систем без дозволу.


Компанії, що займаються ШІ, стверджують, що їхні системи здійснюють добросовісне використання (fair use), трансформуючи захищений авторським правом контент у щось нове. Але, згідно з позовом, у Britannica незаконно скопійовано майже 100 000 її статей для тренування великих мовних моделей GPT. Позов стверджує, що ChatGPT може генерувати “майже дослівні” копії енциклопедичних вступів, визначень словника та іншого контенту Britannica, відволікаючи користувачів, які інакше відвідали б її сайти.

Дані: Reuters, Britannica

Britannica також звинувачує OpenAI у порушенні торгових марок, оскільки модель нібито помилково цитує Britannica як джерело в хибних відповідях (“галюцинаціях”), генеруючи “хибний контент” та створюючи враження, ніби компанія надала дозвіл на таке використання. Britannica попросила суд про невизначену суму грошових збитків та судовий наказ, який би заблокував заявлені порушення. У коментарі виданню Engadget представник OpenAI заявив:

“ChatGPT допомагає розвивати людську креативність, просувати наукові та медичні дослідження та дозволяє сотням мільйонів людей покращувати щоденне життя. Наші моделі сприяють інноваціям, навчання відбувається на публічно доступних даних та у рамках добросовісного використання”.

Це не перший позов Britannica проти компаній, що працюють з ШІ. У вересні компанія, власник Merriam-Webster, подала аналогічний позов проти стартапу штучного інтелекту Perplexity AI. Розгляд досі триває. Крім того, OpenAI досі веде судову справу з The New York Times, яка також звинувачує компанію у порушенні авторських прав.

Батьки позиваються до OpenAI через самогубство підлітка: компанія визнала, що запобіжники ChatGPT не діють

Джерело: Reuters

"ШІ включатимуть у комунальні послуги, як газ та воду", — Сем Альтман
ШІ-екзорцизм: ChatGPT викриває чаклунів і сатаністів для британської поліції
NVIDIA інвестує рекордні $26 млрд у відкриті ШІ-моделі: серйозний виклик OpenAI та Anthropic
OpenAI представила GPT-5.3-Codex: "блискавичний" ШІ для коду з 1000 токенами на секунду
Microsoft інтегрує нову модель GPT-5.3 Instant до Microsoft 365 Copilot та Copilot Studio
Gemini зможе "позичати" ваші розмови з ChatGPT
Геймер, який вбив колишню, плакав у суді через пропуск GTA 6 у в'язниці
На Гейба Ньюелла подають в суд через лутбокси в Counter-Strike та Dota 2
Позов проти Sony PlayStation: геймери претендують на £2 млрд компенсації
Голова Агенції з кібербезпеки США завантажував конфіденційні документи у ChatGPT
OpenAI відкладає запуск "режиму для дорослих" у ChatGPT: виникли проблеми
"Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт": у Києві судять колишнього заступника міністра
На Steam подали до суду одразу 14 млн геймерів через "завищені ціни"
ШІ-генератор відео Sora стане вбудованою функцією ChatGPT
OpenAI запустила кастомний ChatGPT, який слідкує за листуванням працівників
"Де докази, Ілон?": суддя не вважає, що OpenAI викрала технологічні секрети xAI
Нова модель ChatGPT використовує Grokipedia Ілона Маска як джерело
Жителі Чилі зображали "ChatGPT з людей" протягом 12 годин на акції проти ЦОД
ChatGPT 5.3 Codex стер жорсткий диск вайбкодера одним хибодруком
ChatGPT тепер пояснює математику та фізику через інтерактивні графіки
Копірайт — лише для людей: Верховний Суд США відмовив ШІ-художникам у авторському праві
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
