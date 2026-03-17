"Британська Енциклопедія" подала позов проти OpenAI через тренування ШІ

Encyclopaedia Britannica та її дочірня компанія Merriam‑Webster подали позов проти OpenAI до федерального суду в Манхеттені, стверджуючи, що компанія неправомірно використала їхні довідкові матеріали для навчання своїх моделей штучного інтелекту.





Компанія подала позов за порушення авторських прав та торгових марок. Як повідомляє Reuters, у позові Britannica стверджує, що OpenAI незаконно використала її “захищений авторським правом контент у великих обсягах” під час навчання моделей ШІ. Компанія також заявляє, що відповіді ChatGPT на запити користувачів іноді містять “повні або часткові дослівні відтворення статей Britannica”.

У позові, поданому в п’ятницю, “Британніка” заявила, що підтримуваний Microsoft OpenAI використовував її онлайн‑статті, енциклопедичні статті та записи словника для навчання свого флагманського чат‑бота ChatGPT відповідати на запити користувачів та “канібалізував трафік” веб‑сайтів Britannica за допомогою згенерованих ШІ резюме її контенту. Коментуючи це, представник OpenAI у понеділок заявив:

“Наші моделі сприяють інноваціям, їх навчали на публічно доступних даних та на основі добросовісного використання”.

Натомість, представники Britannica та їхні адвокати негайно не відповіли на запит Reuters щодо коментаря у понеділок. Ця справа — один з багатьох високопрофільних позовів від власників авторських прав, включно з авторами та новинними організаціями, проти технологічних компаній, які використовують їхні матеріали для тренування ШІ‑систем без дозволу.





Компанії, що займаються ШІ, стверджують, що їхні системи здійснюють добросовісне використання (fair use), трансформуючи захищений авторським правом контент у щось нове. Але, згідно з позовом, у Britannica незаконно скопійовано майже 100 000 її статей для тренування великих мовних моделей GPT. Позов стверджує, що ChatGPT може генерувати “майже дослівні” копії енциклопедичних вступів, визначень словника та іншого контенту Britannica, відволікаючи користувачів, які інакше відвідали б її сайти.

Britannica також звинувачує OpenAI у порушенні торгових марок, оскільки модель нібито помилково цитує Britannica як джерело в хибних відповідях (“галюцинаціях”), генеруючи “хибний контент” та створюючи враження, ніби компанія надала дозвіл на таке використання. Britannica попросила суд про невизначену суму грошових збитків та судовий наказ, який би заблокував заявлені порушення. У коментарі виданню Engadget представник OpenAI заявив:

“ChatGPT допомагає розвивати людську креативність, просувати наукові та медичні дослідження та дозволяє сотням мільйонів людей покращувати щоденне життя. Наші моделі сприяють інноваціям, навчання відбувається на публічно доступних даних та у рамках добросовісного використання”.

Це не перший позов Britannica проти компаній, що працюють з ШІ. У вересні компанія, власник Merriam-Webster, подала аналогічний позов проти стартапу штучного інтелекту Perplexity AI. Розгляд досі триває. Крім того, OpenAI досі веде судову справу з The New York Times, яка також звинувачує компанію у порушенні авторських прав.

Джерело: Reuters