Купівлю авто переведуть в цифровий формат в «Дії» вже у вересні — голова МВС Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про нововведення, які в найближчому часі очікують на покупців автомобілів. МВС планує спростити відповідні процеси та, за можливості, перевести їх в цифрову форму для проведення дій онлайн.

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Так, за словами Ігоря Клименко, вже у червні цього року українці зможуть реєструвати куплений автомобіль безпосередньо в салоні.

«Людина приходить в автосалон, купує автомобіль і отримує там техпаспорт та номерний знак. Тобто, до сервісного центру громадянину не потрібно буде приїжджати», – зазначив міністр.

В серпні з’явиться можливість придбати номерні знаки онлайн. Також за словами Ігоря Клименко, буде скасовано транзитні номери, яких видавалося на рік приблизно півтора мільйона.

«У серпні плануємо запровадити онлайн-купівлю номерних знаків. Кожен громадянин зможе перевірити, які знаки є, забронювати онлайн на 10 діб та придбати у зручний час», – розповів голова МВС.

Найцікавіше нам обіцяють у вересні. З цього місяця весь процес купівлі-продажу автомобіля буде переведено в цифровий формат в «Дії».

«Вже у вересні з Мінцифрою плануємо весь процес купівлі-продажу автомобілів перевести в цифровий варіант – в «Дію». Потрібні тільки продавець-покупець і два смартфони у них. Усуваємо обов’язкову технічну експертизу – людям не потрібно стояти в чергах, давати можливі хабарі – технічна експертиза залишиться лише за першої реєстрації автомобіля та за бажанням покупця автомобіля, який захоче перевірити технічний стан авто», – розповів міністр.

Нагадаємо, це не перша обіцянка влади перевести реєстрацію авто в «Дію». Приблизно рік тому прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив про полегшене розмитнення автомобілів. Наприкінці січня 2023 року у Мінцифрі розповіли, що роботи над відповідною нормативною базою тривають, а також показали калькулятор для розрахунку вартості митних платежів. Але вже у лютому ВРУ провалила законопроєкти № 7466 та 7468, які зробили б можливим розмитнення авто в «Дії».

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Джерело: zn