Розмитнення авто через «Дію» поки скасовується: ВРУ провалила законопроєкти № 7466 та 7468

Схоже, що обіцянки українських посадовців щодо легкого та швидкого розмитнення автомобілів через «Дію» ризикують так і залишитись самими лише обіцянками.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив про полегшене розмитнення авто ще на початку літа 2022 року. Тоді очікувалося, що послугу запустять до 1 липня (щоправда, рік він тоді не уточнював). А вперше про розмитнення через застосунок «Дія» в уряді заговорили у травні, а у вересні Кабмін схвалив відповідний експериментальний проєкт. Вже наприкінці січня 2023 року у Мінцифрі розповіли, що роботи над відповідною нормативною базою тривають, а також показали калькулятор для розрахунку вартості митних платежів. А в перших числах лютого Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкти №№ 7466, 7468 про розмитнення авто у «Дії». Але далі склалося не так як гадалося.

Сьогодні народні обранці голосували за ці законопроєкти та повністю провалили їх. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада провалила законопроекти #7466 про розмитнення авто в «Дії» за основу ЗА – лише 212 Також не набрало голосів відправка на повторне перше (217) та відправити автору ініціативи (225)»

Аналогічна доля спіткала й другий законопроєкт.

«Не набрав голосів і інший законопроект про зміни у Митний кодекс #7468 про розмитнення авто в «Дії» за основу. 🚘Рада і його провалила ЗА – лише 206»

Також слід зазначити, що було ще 9 голосувань по альтернативним нормативним документам. ВРУ не забезпечила жодного результативного голосування по них.

Отже, ВРУ відхилила законопроєкти, які могли б суттєво полегшити життя українцям при розмитненні автомобілів.

Кабмін і Мінцифри поки не прокоментували ситуацію і не уточнили, чи намагатимуться вони й надалі впровадити спрощене розмитнення через «Дію».