Прогрес достукався: аміші пересаджуються з коней на електробайки

Depositphotos

У частини амішських громад США замість традиційних коней дедалі частіше з’являються електробайки: для них це не зрада і не відхід від принципів. Водночас усередині амішського середовища триває дискусія про межу між корисною технологією та втратою традицій.

Аміші добре відомі своєю прихильністю до традиційного способу життя, але окремі громади мають право встановлювати власні правила. Деякі з більш прогресивних нещодавно розширили дозволи на використання велосипедів, включивши до них електробайки, повідомляє Forbes. Вони сприймають електровелосипеди не як технологічну загрозу їхньому способу життя, а як корисний інструмент. Девід Клайн, єпископ церкви Старого порядку в Огайо, пояснює, що аміші виступають не проти технологій як таких, а проти руйнівного впливу, який технології маютьна громаду.

“Ми досить відкриті до технологій. Ми користуємося сучасною медициною. Ходимо до стоматолога. Здаємо кров. Автомобіль був, по суті, першою технологією, щодо якої аміші сказали: “Зачекайте. А що це зробить із громадою?” І, як ми знаємо, Model T Генрі Форда зруйнувала тисячі малих громад”, – каже він.

Компанія Janus Motorcycles залучає амішських майстрів до виготовлення рам і паливних баків. Те саме робить Keim Lumber у місті Чарм, штат Огайо, де сотні електровелосипедів під’єднуються до зарядки, поки їхні власники працюють усередині.

“Електровелосипед дає мені більше часу для сім’ї, оскільки дорога на роботу стала на 45 хвилин коротшою. Це приблизно 10 миль на день, але я їжджу не лише на роботу. Я буваю в різних місцях у різний час. Тож за останні півтора року я проїхав на своєму велосипеді 3 400 миль”, — каже аміш Ейб Тройєр, директор із продажів Keim Lumber.

Електровелосипеди стали особливо популярними серед амішів у штаті Огайо, не лише тому, що ця громада є більш прогресивною, а й через горбистий рельєф місцевості. Хоча аміші живуть поза централізованими електромережами, деякі з них у обмеженому обсязі використовують електроенергію, переважно сонячну. Приблизно дві третини амішських церков загалом не проти електровелосипедів, близько третини забороняють. Заперечення стосуються не стільки самої технології, скільки її потенційного негативного впливу.

“Моя найбільша тривога полягає в тому, що вони обмінюють амішський спосіб пересування на швидший транспорт, який зрештою приведе до автомобіля. У нас уже є багато людей, у яких батьки більше не мають коня й воза, тож діти не навчаються ними користуватися”, — сказав Март Міллер, фермер у відставці та єпископ церкви.

Якщо це здається надто радикальним, варто згадати, скільки автолюбителів нарікають на те, що їхні діти не навчаться керувати автомобілем із механічною коробкою передач, оскільки такі машини нині стали рідкістю. Це той самий процес. Аміші можуть не приймати автомобілі, але деякі їхні ідеї виглядають далекоглядними — зокрема, використання сонячної енергії.

Джерело: Jalopnik.com