ebii — електровелосипед Acer з функціями ШІ за €2000 вийде у вересні

Acer представила дебютну модель електровелосипеда ebii з функціями ШІ, які, кажуть в компанії, забезпечать «оптимальний рівень комфорту‎» під час користування транспортом та адаптують його до дорожніх умов і особистих вподобань користувача.

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Дизайн 16-кілограмового електровелосипеда поєднує матове біле покриття і легку раму з алюмінієвого сплаву, приводний ремінь створений із неіржавного вуглецевого матеріалу, а суцільні шини з багатошарових піноматеріалів не потребують підкачування (в Acer кажуть, що майже усі компоненти виготовлені з матеріалів, які підлягають перероблюванню та повторному використанню).

Електровелосипед оснащений двигуном потужністю 250–350 Вт із крутним моментом 40 Н·м і 48-вольтною CANшиною. Максимальна швидкість, яку можна розвинути – 25 км/год. Цікава особливість мотора – те, що його можна встановлювати на різних ступицях залежно від потреб користувача.

ШІ-функція ebiiAssist адаптує параметри роботи електровелосипеда до дорожніх умов, сили обертання педалей і особистих уподобань (з часом вона стає більш індивідуальною та самостійно пристосовується до потреб). Штучний інтелект, на якому побудована система керування електровелосипеда ebii, здатний обробляти великі масиви даних і збирати інформацію про використання транспортного засобу за допомогою програми-компаньйона ebiiGO.

Сполучити смартфон з велосипедом можна за допомогою Bluetooth – у застосунку ebiiGO можна переглядати рекомендовані маршрути, контролювати заряд акумулятора, відстежувати швидкість пересування. На кермі також є світлодіодний екран, який відображає різні повідомлення, наприклад про тривалість поїздки на залишковому заряді.

Функція ebiiRide убезпечить користувачів від повного розряджання акумулятора в дорозі. У програмі можна вибрати один із трьох режимів експлуатації:

Eco – максимальне заощадження енергії;

My ebii – інтелектуальне балансування параметрів;

Boost – максимальна швидкість руху та потужність двигуна з урахуванням дорожніх умов і відстані до кінцевої точки маршруту.

Блок керування та акумуляторний блок об’єднали в компактний інтелектуальний модуль, завдяки чому користувачі зможуть легко заряджати та транспортувати акумулятор, а також за потреби без проблем обслуговувати й оновлювати електровелосипед.

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Акумулятор ebii заряджається до 100% протягом 2,5 годин – повного заряду вистачить, аби подолати до 110 км. Знову ж таки ШІ-технологія оптимізує споживання електроенергії таким чином, аби заряду вистачило на весь день. Акумуляторний блок також можна зняти та використовувати як переносний зарядний пристрій (для цього передбачена спеціальна ергономічна ручка).

Передні та задні фари електровелосипеда ebii автоматично вмикаються, коли довкола стає темно, а додаткові світлодіоди, які розташовано під блоком керування, забезпечують кращу видимість у темряві. Транспорт також оснащено радіолокаційною системою попередження про можливе зіткнення. Датчик, який сповіщає користувача про наявність позаду транспортних засобів або інших джерел небезпеки, розташовано під сидінням.

Електровелосипед Acer ebii надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки у вересні з початковою ціною €1999 євро. Ціна та доступність в Україні будуть анонсовані пізніше.