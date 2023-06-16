Toyota створила прототип спортивного електромобіля, який імітує механічну коробку передач зі зчепленням

Понад рік тому Toyota подала патентні заявки на імітацію механічної коробки передач для електромобілів. Нині ж автовиробник створив прототип спортивного електромобіля, у якому використовується таке рішення. Відповідну заяву зробив голова компанії Акіо Тойода під час проведення «24 години Ле-Мана».

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Тойода сказав, що керував прототипом, створеним підрозділом Toyota Gazoo Racing, який спеціалізується на автоспорті.

«Ви чуєте шум двигуна всередині машини, а у вас механічна коробка передач зі зчепленням», – сказав він. «Ви дійсно не помічаєте, що їдете на електромобілі – єдине, чого не вистачає, – це запах бензину».

Хоча Toyota офіційно не анонсувала нового електричного спортивного автомобіля, вона представила концепт під назвою Sports EV. Lexus планує створити електричний наступник суперкара LFA, і вона вже експериментувала з механічною коробкою передач, яка імітує відчуття традиційного важеля перемикання передач. Це може зробити електромобіль привабливішим для ентузіастів. Крім того, модель Lexus UX300e оснащена ручним псевдоперемикачем передач та псевдозчепленням.

Схоже, аналогічну установку Тойода випробував у прототипі спортивного електромобіля. Що стосується згаданого ним шуму двигуна в салоні, неясно, чи це фальшивий звук, що імітує двигун внутрішнього згоряння, або це був посилений звук електродвигунів автомобіля, як це було реалізовано в гоночному автомобілі Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance. У будь-якому випадку, буде цікаво подивитися, чи зможе Toyota створити псевдо механічну коробку передач для електромобілів, яка не буде виключно показною.

Джерело: caranddriver