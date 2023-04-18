Звільнення розробників Halo продовжуються: з 343 Industries пішли сценарист перших трьох ігор Джо Стейтен і директор фрашизи Френк О’Коннор

Френк О’Коннор, давній ветеран франшизи Halo залишив 343 Industries, біля витоків якої стояв. Його профіль у LinkedIn показує, що він покинув студію цього місяця, інформацію підтвердили у Microsoft. О’Коннор працював з Halo з того часу, як Bungie створила цю серію ігор. У складі Bungie Френк був менеджером спільноти перших трьох ігор Halo та двох спінофів.

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Microsoft confirms the departure of longtime Halo franchise director Frank O’Connor, who worked on Master Chief’s games for two decades: “We thank Frank for his numerous contributions to the Halo franchise and wish him well going forward.” — Stephen Totilo (@stephentotilo) April 17, 2023

Пізніше О’Коннор приєднався до 343 Industries як директор франшизи, починаючи з Halo 4 і далі. У його обов’язки входило забезпечення зв’язку сюжету окремих ігор та створення різних частин ігрового всесвіту. Частина його роботи на ранньому етапі також полягала у залученні розробників та взаємодії з ними.

Останнім місцем роботи О’Коннора є посада креативного директора франшизи в незазначеній студії.

Вихід О’Коннора – не перше звільнення давнього співробітника студії останнім часом. Серед інших – засновник студії Бонні Росс, директор мультиплеєра Том Френч і ще кілька людей.

Минулого тижня директор Halo Infinite Джо Стейтен оголосив про звільнення. Він написав у Twitter, що залишає Microsoft, а потім перейшов до Netflix Games на посаду креативного директора нової гри ААА та оригінальної інтелектуальної власності стрімінгового гіганта.

So today, I’m thrilled to announce that I’ve joined @Netflix Games as Creative Director for a brand-new AAA multiplatform game and original IP. Let’s go! 2/2 — Joseph Staten (@joestaten) April 17, 2023

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Відхід Стейтена з Microsoft відбувся після декількох місяців невизначеності навколо 343 Industries та майбутнього Halo. У січні компанія перевела Стейтена до видавничого підрозділу Xbox одночасно зі скороченням 95 робочих місць у студії. Будучи режисером синематиків та сценаристом перших трьох ігор Halo від Bungie, у 2014 році він перейшов в Xbox Games Studios на посаду старшого креативного директора. У 2020 році Стейтен приєднався до 343 Industries, щоб допомогти студії завершити роботу над Halo Infinite.

Підсумовуючи новини на цей час, можна говорити, що франшиза Halo продовжиться, але це буде гра на іншому рушії від зовсім інших людей.

Джерело: Game Developer, Engadget