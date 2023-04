Звільнення розробників Halo продовжуються: з 343 Industries пішли сценарист перших трьох ігор Джо Стейтен і директор фрашизи Френк О’Коннор

Френк О’Коннор, давній ветеран франшизи Halo залишив 343 Industries, біля витоків якої стояв. Його профіль у LinkedIn показує, що він покинув студію цього місяця, інформацію підтвердили у Microsoft. О’Коннор працював з Halo з того часу, як Bungie створила цю серію ігор. У складі Bungie Френк був менеджером спільноти перших трьох ігор Halo та двох спінофів.

Microsoft confirms the departure of longtime Halo franchise director Frank O’Connor, who worked on Master Chief’s games for two decades: “We thank Frank for his numerous contributions to the Halo franchise and wish him well going forward.”

— Stephen Totilo (@stephentotilo) April 17, 2023