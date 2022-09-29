За два дні роботи «народного супутника» ICEYE ворог втратив 60 одиниць бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект — міністр оборони Резніков

Про перші результати роботи SAR-супутника ICEYE, який у серпні придбав для ЗСУ Фонд Сергія Притули за гроші з «Народних Байрактарів» (українці раніше зібрали на них 600 млн грн за три дні, та врешті безпілотники подарували) розповів міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

Нагадаємо, за умовами угоди з ICEYE, Україна отримала не тільки супутник (він залишиться у повній власності України до кінця експлуатації), а й доступ до бази знімків ICEYE (майже 20 апаратів залучаються, коли є необхідність). Так от, за словами пана Резнікова, безпрецедентний проєкт окупився за перші два дні.

«Зі зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект з супутниками» Олексій Резніков, міністр оборони України

Міністр оборони України назвав проєкт своєрідним стартапом, що відкриє двері для інших амбіційних ініціатив і рішень (чекаємо на нові схожі проєкти?), та окремо згадав три ключові переваги від угоди з ICEYE:

По-перше, Україна отримала можливість комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR. Це принципово збільшує здатність військових виявляти та наносити ураження російським окупантам. Супутники з технологією SAR стають особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг. Для них немає різниці – день чи ніч. Тому ворог не сховається.

По-друге, саме українські військові визначають, звідки і коли отримувати потрібні дані. Наразі здійснюється систематичний моніторинг основних районів ведення бойових дій на півдні та сході.

По-третє, відомості надходять від аналітиків до бойових підрозділів дуже швидко. російським окупантам буде складніше приховувати свої наміри, це ще більше ускладнить їхню логістику.

Резніков та Притула ще раз подякували українцям, які профінансували проєкт, та партнерам, які посприяли реалізації цієї космічної у прямому та переносному значенні угоди. Безсумнівно, супутник ICEYE — надзвичайно цінний актив та стратегічно важлива перевага над ворогом.

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Детальніше про умови угоди з ICEYE, особливості SAR-супутників та переваги для України — в нашому попередньому матеріалі.