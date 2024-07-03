Proton Docs — нова «захищена» альтернатива Google Docs від творця Proton VPN

Швейцарська компанія, яка розробила Proton VPN та Proton Mail запустила набір робочих документів, який дуже нагадує Google Docs.

Відсьогодні Proton Docs запускається в межах Proton Drive — як новий набір робочих документів, орієнтований на конфіденційність.

Відтепер Proton, яка стартувала з клієнтом електронної пошти, має в наборі календар, систему зберігання файлів, менеджер паролів тощо. Запуск сервісу із документами має сенс для компанії, яка намагається конкурувати з Microsoft Office і Google Workspace й у квітні придбала Standard Notes (нотатки нікуди не зникнуть, Docs просто «запозичить» деякі функції.

Перша версія Proton Docs, здається, пропонує усе необхідно для редактора документів — форматування, спільне редагування та підтримку мультимедіа (сподіваємось, що з опцією вбудовування зображень він справлятиметься краще за Google).

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Наразі Proton Docs оптимізований лише для вебверсії та настільного комп’ютера, однак творці обіцяють запуск на інших платформах «з часом».

«Все, що має Google, є в нашій дорожній карті», — каже піарник Proton Вілл Мур.

Proton, як компанія орієнтована на безпеку, пропонує наскрізне шифрування «для кожного документу, кожного натискання клавіші чи руху курсора в режимі реального часу».

Джерело: The Verge

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