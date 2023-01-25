Провідник у Windows 11 отримає покращений інтерфейс, інтеграцію з Microsoft 365 та теги файлів

Корпорація Microsoft працює над великим оновленням Провідника в ОС Windows 11. Воно має покращити інтерфейс користувача програми та додати нові функції. За даними Windows Central, перероблений застосунок отримає сучасний дизайн, що відповідає зовнішньому вигляду Windows 11, а також функції для глибшої інтеграції Microsoft 365 та OneDrive.

У мережі вже можна знайти внутрішні макети оновленого Провідника. Вони демонструють перероблений заголовок, оновлене вікно пошуку та нову кнопку «Додому». Домашня сторінка Провідника передбачає глибшу інтеграцію з Microsoft 365, демонструючи великі мініатюри документів, які включають елементи, пов’язані із зустрічами, завантаженнями та коментарями колег.

Зміни інтерфейсу користувача незначні, але більш точно відповідають загальному оформленню Windows 11 із закругленими кнопками й більш зручними для сенсорного керування елементами. Microsoft не вносила радикальних змін до Провідника з часів Windows 8. Остання модифікація була випущена в жовтні минулого року, щоб забезпечити підтримку вкладок в останньому великому оновленні Windows 11.

Повідомляється, що Microsoft також працює над новою областю галереї Провідника, яка включатиме великі прев’ю фотографій. Крім того, Microsoft працює над функцією тегів для Провідника, що допоможе помічати та організовувати файли.

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Сама Microsoft поки що офіційно не повідомляла про ці зміни Провідника. Однак частини коду, пов’язані з цими змінами, були виявлені в останніх тестових збірках Windows 11. Як очікується, ці нововведення стануть доступними до кінця 2023 року.

Джерело: The Verge