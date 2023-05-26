«ПриватБанк» з 1 червня підвищує тарифи для ФОП та бізнесу — абонплата за «Бізнес Старт» зросте до 150/225 грн на місяць

«ПриватБанк» змінює умови низки тарифів для ФОПів та бізнесу — вже з 1 червня найбільший український банк підвищує абонплату та вартість окремих операцій в залежності від тарифу. Це вперше за два роки банк переглядає тарифи та змінює їхню вартість, обґрунтовуючи це рішення «зміною кон’юнктури ринку і введенням відповідної комісії в загальнодержавній системі електронних платежів».

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Зміни в актуальній лінійці тарифів «ПриватБанку» для ФОПів та бізнесу

Вперше банк анонсував зміни наприкінці квітня — коротким анонсом в розділі новин офіційного сайту «Приват24 для бізнесу». З 1 червня зміняться умови в тарифах «Бізнес Старт», «Базовий», «Бізнес Комфорт», «Бізнес ПРО», а також тариф для групи ФОП. Водночас спеціальні тарифи, а саме: «ІТ Expert», «Інкубатор», «ОСББ», «Медзаклади», «Для благодійних організацій», «Для бюджетних організацій» і надалі діятимуть без змін.

Як зараз і що саме зміниться

Нинішні тарифи діють з 1 квітня 2021 року. Їхні ключові умови наведені на зображенні нижче:

Що зміниться з 1 червня

Повноцінно порівняти старі та нові тарифи можна буде після 1 червня, коли вони набудуть чинності. Поки що виходимо з тих змін, які перерахував «ПриватБанк».

«Базовий»

комісія за платежі в інші банки (зокрема регулярні) зросте вдвічі, до 10 грн; за платежі від 100 тис. грн і більше передбачена додаткова плата 10 грн;

стандартна комісія за валютообмін збільшиться з теперішніх 0,25% до 0,3% від суми операції.

«Бізнес Старт»

плата за пакет на місяць зросте до 150 грн для ФОП і до 225 грн для юридичних осіб;

комісія за платежі в інші банки (зокрема регулярні) зросте до 5 грн; за платежі від 100 тис. грн і більше передбачена додаткова плата 10 грн;

стандартна комісія за валютообмін збільшиться до 0,2% від суми операції.

«Бізнес Комфорт»



комісія за платежі в інші банки (зокрема регулярні) — 3 грн (замість 2 грн) та додатково 10 грн у разі суми платежу 100 тис. грн і більше;

стандартна комісія за валютообмін — 0,15% замість 0,1% від суми операції.

«Бізнес ПРО»



плата за платежі в інші банки (зокрема регулярні) дорівнюватиме 1 грн (тут без змін) та додатково 10 грн у разі суми платежу 100 тис. грн і більше

стандартна комісія за валютообмін — 0,1% від суми операції проти 0%.

Тариф для груп приватних підприємців (від 20 ФОП у групі)

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плата за обслуговування рахунку в тарифі групи ФОП зросте з 50 грн до 75 грн — в ПриватБанку наголошують, що, як і раніше, це найменша вартість щомісячного обслуговування для бізнес-клієнтів;

стандартна комісія за платежі в інші банки (зокрема регулярні) зросте до 5 грн та додатково 10 грн у разі суми платежу від 100 тис. грн і більше.

Змінити тарифний пакет клієнти можуть у «Приват24 для бізнесу» (вебверсія або застосунок, меню «Налаштування» → «Тарифний план».