Привид у броні: ШІ-генератор музики SunoAI несподівано заплакав, користувачі помітили інші моторошні звуки

У дивному відео музичний генератор SunoAI зі штучним інтелектом раптово починає ридати. Користувач поділився цим в Reddit.

На субредіті r/SunoAI, присвяченому відповідному програмному забезпеченню для створення музики, користувач BloodMossHunter опублікував 24-секундний кліп, у якому показано, як штучний інтелект видає звуки, ніби він плаче, що, здається, не було частиною підказки користувача.

«Гмм, моя Suno наприкінці почала плакати. Пісня припинилася, а потім просто ридання. У когось ще траплялися дивні речі?»

Як зазначали користувачі, емоційні спалахи та інші моторошні фрагменти аудіо, які випадково з’являються наприкінці створених ШІ пісень — досить поширене явище. В одному коментарів користувач поділився композицією, згенерованою Suno та опублікованою на Spotify, яка в кінці містить моторошні крики «Ні!».

Користувач SkyDemonAirPirates поділилися треком під назвою «Ignorance Was Bliss», опублікованою ним на сайті Suno. У ній хрипкий жіночий голос запитує слухача, чи вони «все ще живі», перш ніж маніакально засміятися.

Хтось згадує популярне аніме: «Мабуть, привид у машині. Ура».

SkyDemonAirPirates створив ще один трек, який містив раптові крики: «Будь ласка, допоможіть мені». Користувач стверджує, що повідомив про цю пісню Suno — щонайменше, що компанія знає про цю повторювану проблему зі своїм ПЗ.

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Під час обговорення користувачі запропонували приголомшливо просту теорію: оскільки деякі пісні, створені людьми, мають «випадкові» вставки, ШІ, можливо, намагається імітувати цю опцію. Якщо користувачі вводять підказки, як-от «емоційний», чому б Suno не вставити плач? BloodMossHunter зазначив, що останній тег для треку був «psyche», який Suno, можливо, неправильно зрозуміла.

Джерело: Futurism

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