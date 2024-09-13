Привид у броні: ШІ-генератор музики SunoAI несподівано заплакав, користувачі помітили інші моторошні звуки
У дивному відео музичний генератор SunoAI зі штучним інтелектом раптово починає ридати. Користувач поділився цим в Reddit.
На субредіті r/SunoAI, присвяченому відповідному програмному забезпеченню для створення музики, користувач BloodMossHunter опублікував 24-секундний кліп, у якому показано, як штучний інтелект видає звуки, ніби він плаче, що, здається, не було частиною підказки користувача.
«Гмм, моя Suno наприкінці почала плакати. Пісня припинилася, а потім просто ридання. У когось ще траплялися дивні речі?»
Як зазначали користувачі, емоційні спалахи та інші моторошні фрагменти аудіо, які випадково з’являються наприкінці створених ШІ пісень — досить поширене явище. В одному коментарів користувач поділився композицією, згенерованою Suno та опублікованою на Spotify, яка в кінці містить моторошні крики «Ні!».
Користувач SkyDemonAirPirates поділилися треком під назвою «Ignorance Was Bliss», опублікованою ним на сайті Suno. У ній хрипкий жіночий голос запитує слухача, чи вони «все ще живі», перш ніж маніакально засміятися.
Хтось згадує популярне аніме: «Мабуть, привид у машині. Ура».
SkyDemonAirPirates створив ще один трек, який містив раптові крики: «Будь ласка, допоможіть мені». Користувач стверджує, що повідомив про цю пісню Suno — щонайменше, що компанія знає про цю повторювану проблему зі своїм ПЗ.
Під час обговорення користувачі запропонували приголомшливо просту теорію: оскільки деякі пісні, створені людьми, мають «випадкові» вставки, ШІ, можливо, намагається імітувати цю опцію. Якщо користувачі вводять підказки, як-от «емоційний», чому б Suno не вставити плач? BloodMossHunter зазначив, що останній тег для треку був «psyche», який Suno, можливо, неправильно зрозуміла.
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Джерело: Futurism
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