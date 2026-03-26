Забере роботу в музикантів: Google випускає Lyria 3 Pro — ШІ для створення пісень й музикальних альбомів

Google випускає нову версію свого музичного ШІ-генератора Lyria 3 Pro, відтепер здатного створювати трихвилинні композиції з професійним керуванням.





Нова модель дозволяє користувачам розміщувати запити на створення конкретних куплетів, приспівів та переходів. В Google очікують, що Lyria 3 Pro матиме попит в компаній, які займаються створенням професійних ігрових саундтреків або ж більш економних корпоративних джинглів. Модель може назавжди змінити правила музикальної індустрії, надавши кожному можливість створювати власні музикальні треки студійної якості.

Вдосконалюючи випущену минулого місяця Lyria 3, нова версія дозволяє створювати не лише цілі пісні, а музикальні альбоми. Користувачі отримали змогу створювати треки тривалістю до трьох хвилин та здатність контролювати різні елементи композиції.

Lyria 3 Pro розпізнає різницю між куплетом, приспівом та музикальними переходами, дозволяючи створювати складну структуру, яка раніше була неможлива без участі людини-композитора, автора пісень або музикального продюсера. Ця модель значно скорочує обсяг необхідної творчої роботи з боку музикантів.





Хоча Google позиціює її як інструмент для творчого самовираження, вона може стати ідеальним варіантом для корпоративних клієнтів. Завдяки інтеграції з Vertex AI й Google Vids, організації отримали змогу створювати оригінальні саундтреки для ігор та потреб маркетингу без необхідності платити композиторам джинглів або фонових треків.

Додаток Gemini: доступний для передплатників Pro та Ultra для створення відеоблогів та подкастів.

ProducerAI: інструмент для спільної роботи авторів пісень.

Vertex AI: публічна попередня версія для виробництва в масштабах підприємства.

В Google також зазначають, що Lyria 3 Pro навчена на ліцензійних даних та включає водяний знак SynthID. Вона уникає копіювання конкретних виконавців, її здатність відтворювати високоякісні музикальні треки вплине на цінність композицій від реальних творців. Професійні цифрові аудіоробочі станції (DAW), такі як FL Studio, вже кілька років використовують штучний інтелект для таких завдань, як поділ доріжок та послідовність акордів.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: NotebookCheck; Google