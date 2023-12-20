Copilot інтегрували з AI Suno — і тепер чатбот Microsoft може генерувати музику

З простого текстового запиту за лічені секунди Copilot може створити повну пісню — включно з текстом, голосом та інструментальними партіями.

Завдяки новому плагіну від Suno чатбот Microsoft зі штучним інтелектом Copilot тепер зможе створювати пісні. Щоб активувати доповнення необхідно запустити Microsoft Edge, перейти на copilot.microsoft.com, увійти за допомогою облікового запису Microsoft та натиснути на логотип Suno.

Далі можна ввести текстову підказку з одного чи кількох речень, що описують бажану пісню, і за кілька секунд отримати готовий результат (зазвичай довжиною хвилину чи дві, із розшифровкою тексту).

«Віримо, що це партнерство відкриє нові горизонти для творчості та розваг, зробивши створення музики доступним для кожного», — йдеться в дописі, опублікованому у блозі Microsoft Bing. «Цей досвід почне розгортатися для користувачів сьогодні, і розширюватиметься в найближчі тижні».