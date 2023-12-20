Новини Софт 20.12.2023 о 10:22 comment views icon

Copilot інтегрували з AI Suno — і тепер чатбот Microsoft може генерувати музику

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Copilot інтегрували з AI Suno — і тепер чатбот Microsoft може генерувати музику

З простого текстового запиту за лічені секунди Copilot може створити повну пісню — включно з текстом, голосом та інструментальними партіями.

Завдяки новому плагіну від Suno чатбот Microsoft зі штучним інтелектом Copilot тепер зможе створювати пісні. Щоб активувати доповнення необхідно запустити Microsoft Edge, перейти на copilot.microsoft.com, увійти за допомогою облікового запису Microsoft та натиснути на логотип Suno.

Copilot інтегрували з AI Suno — і тепер чатбот Microsoft може генерувати музику

Далі можна ввести текстову підказку з одного чи кількох речень, що описують бажану пісню, і за кілька секунд отримати готовий результат (зазвичай довжиною хвилину чи дві, із розшифровкою тексту).

«Віримо, що це партнерство відкриє нові горизонти для творчості та розваг, зробивши створення музики доступним для кожного», — йдеться в дописі, опублікованому у блозі Microsoft Bing. «Цей досвід почне розгортатися для користувачів сьогодні, і розширюватиметься в найближчі тижні».

Інші великі технологічні компанії також тестують генеративні музичні інструменти штучного інтелекту, як-от AudioCraft від Meta з відкритим вихідним кодом і інструмент YouTube від Google, який видає оригінальні музичні треки на основі наспівування або текстової підказки.

Suno пропонує безплатний доступ і забороняє користувачам монетизувати ШІ-пісні на YouTube або Spotify, однак платні клієнти — отримують комерційні права на свої музичні твори.

На відео нижче можна прослухати один із прикладів роботи Suno.

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Джерело: Techcrunch, The Verge

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