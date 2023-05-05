Qualcomm втратила 17% продажів мобільних процесорів за минулий квартал, наступний також буде важким

Доходи Qualcomm за другий квартал збіглися з очікуваннями аналітиків, проте продаж мобільних процесорів компанії знизився на 17% порівняно з минулим роком. Біржа відреагувала на зниження прибутку основного бізнесу компанії падінням вартості акцій Qualcomm на 4%.

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Прибуток на акцію повністю збігся з прогнозом та склав $2,15. Виторг компанії трохи перевершив очікування у $9,1 млрд і склав $9,28 млрд. Чистий прибуток за квартал, що закінчився у березні, впав на 42% до $1,70 млрд, або $1,52 pf акцію, порівняно з $2,93 млрд та $2,57 на акцію роком раніше.

Qualcomm заявила, що очікує виторг близько $8,5 млрд у поточному кварталі, що менше очікувань Волл-стріт, які прогнозували $9,14 млрд. Аналітики очікували прогнозу прибутку в поточному кварталі на рівні $2,16, але компанія «запропонувала» лише $1,8.

CEO Qualcomm Крістіано Амон пояснив такі результати тривалою кризою ринку смартфонів у Китаї та загальною несприятливою ситуацією. За даними IDC, ринок смартфонів очікує важкий 2023: постачання в першому кварталі скоротилося більш ніж на 14%.

Процесорний бізнес Qualcomm (QTL) включає чипи для смартфонів, автомобілів та іншої електроніки. Його виторг за квартал знизився на 17% – до $7,94 млрд. Більшість цих грошей надходить від мобільних процесорів для телефонів Android. Qualcomm повідомила про продажі в сегменті мобільних телефонів на суму $6,11 млрд, що також на 17% менше, ніж минулого року.

«З огляду на слабший прогноз щодо мобільних телефонів, поки попит не нормалізується, ми очікуємо, що клієнти виявлятимуть обережність під час покупок», — фінансовий директор Qualcomm Акаш Палхівала.

Щобільше, компанія заявила, що очікує значного зниження виторгу від QTL у третьому кварталі. Хорошим можна назвати лише результат у сегменті чипів для автомобілів – він показав 20% квартального зростання виторгу, що склав $447 млн.

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Джерело: CNBC