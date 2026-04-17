Новини Технології 17.04.2026 comment views icon

Новий монстр: Dimensity 9600 Pro перевершив A19 Pro та Snapdragon 8 Elite Gen 5 у бенчмарках

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Macfay-Hardware

Інсайдери поділились першими результатами чипсета Dimensity 9600 Pro у Geekbench 6.


Результати демонструють, що Dimensity 9600 Pro на 25% швидший за A19 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 та свого попередника Dimensity 9500. Очікується, що він стане одним з перших чипсетів, виготовлених за 2-нм техпроцесом TSMC “N2P”, й підтримуватиме вищі тактові частоти близько 5 ГГц для значного покращення продуктивності в одноядерному та багатоядерному режимах. 

Інженерний зразок новітнього процесора MediaTek протестували у Geekbench 6. Як стверджує інсайдер Digital Chat Station у Weibo, він показав від 4200 до 4300 балів в одноядерному режимі та від 12000 до 12500 балів у багатоядерному. Ці показники трохи вищі за попередню версію SoC, що вказує на те, що MediaTek покращує процесор для підвищення продуктивності в однопотоковому та багатопотоковому режимах.

Digital Chat Station / Weibo

MediaTek внесла зміни у процесорний кластер, дозволивши Dimensity 9600 Pro продемонструвати значне підвищення продуктивності, оскільки він отримав 2 ядра з частотою 5 ГГц замість одного. Однак серйозним недоліком такої конфігурації залишається відчутний нагрів та високе енергоспоживання. 

GEEKBENCH 6 DIMENSITY 9600 PRO DIMENSITY 9500 A19 PRO SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5 (FOR GALAXY)
Одноядерний режим 4,300 3,542 3,924 3,442
Багатоядерний режим 12,500 10,830 10,070 10,792
Наскільки швидший DIMENSITY 9600 PRO

Single-core score

21.40%

Multi-core score

15.42%

Single-core score

9.58%

Multi-core score

24.13%

Single-core score

24.93%

Multi-core score

15.83%
Максимальні тактові частоти 5.00 ГГц 4.21 ГГц 4.26 ГГц 4.74 ГГц

Під час тривалих навантажень, ймовірно, частота буде знижуватись для зменшення енергоспоживання. Це означає, що покращення будуть помітні лише у бенчмарках, подібних до Geekbench 6, які працюють значно коротший час. За попередньою інформацією MediaTek планує використовувати конфігурацію процесорів “2+3+3”.


Навіть попри ймовірне зниження продуктивності через перегрів, Dimensity 9600 Pro отримає новий графічний процесор ARM Magni, ОЗП LPDDR6 та UFS 5.0. Однак варто також враховувати, що інженерні зразки часто розраховані на роботу за межами максимальних характеристик кінцевих продуктів.

Раніше ми писали, що у мережі з’явилися нові подробиці про майбутній мобільний процесор MediaTek Dimensity 9600 Pro. Нещодавно OPPO представила K15 Pro+ з Dimensity 9500s та акумулятором на 8000 мА·год.

Xiaomi анонсувала Redmi Turbo 5 Max з новим чипом Dimensity 9500s

Спецпроєкти
Джерело: Wccftech

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати