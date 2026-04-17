Новий монстр: Dimensity 9600 Pro перевершив A19 Pro та Snapdragon 8 Elite Gen 5 у бенчмарках

Інсайдери поділились першими результатами чипсета Dimensity 9600 Pro у Geekbench 6.





Результати демонструють, що Dimensity 9600 Pro на 25% швидший за A19 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 та свого попередника Dimensity 9500. Очікується, що він стане одним з перших чипсетів, виготовлених за 2-нм техпроцесом TSMC “N2P”, й підтримуватиме вищі тактові частоти близько 5 ГГц для значного покращення продуктивності в одноядерному та багатоядерному режимах.

Інженерний зразок новітнього процесора MediaTek протестували у Geekbench 6. Як стверджує інсайдер Digital Chat Station у Weibo, він показав від 4200 до 4300 балів в одноядерному режимі та від 12000 до 12500 балів у багатоядерному. Ці показники трохи вищі за попередню версію SoC, що вказує на те, що MediaTek покращує процесор для підвищення продуктивності в однопотоковому та багатопотоковому режимах.

MediaTek внесла зміни у процесорний кластер, дозволивши Dimensity 9600 Pro продемонструвати значне підвищення продуктивності, оскільки він отримав 2 ядра з частотою 5 ГГц замість одного. Однак серйозним недоліком такої конфігурації залишається відчутний нагрів та високе енергоспоживання.

GEEKBENCH 6 DIMENSITY 9600 PRO DIMENSITY 9500 A19 PRO SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5 (FOR GALAXY) Одноядерний режим 4,300 3,542 3,924 3,442 Багатоядерний режим 12,500 10,830 10,070 10,792 Наскільки швидший DIMENSITY 9600 PRO Single-core score 21.40% Multi-core score 15.42% Single-core score 9.58% Multi-core score 24.13% Single-core score 24.93% Multi-core score 15.83% Максимальні тактові частоти 5.00 ГГц 4.21 ГГц 4.26 ГГц 4.74 ГГц

Під час тривалих навантажень, ймовірно, частота буде знижуватись для зменшення енергоспоживання. Це означає, що покращення будуть помітні лише у бенчмарках, подібних до Geekbench 6, які працюють значно коротший час. За попередньою інформацією MediaTek планує використовувати конфігурацію процесорів “2+3+3”.





Навіть попри ймовірне зниження продуктивності через перегрів, Dimensity 9600 Pro отримає новий графічний процесор ARM Magni, ОЗП LPDDR6 та UFS 5.0. Однак варто також враховувати, що інженерні зразки часто розраховані на роботу за межами максимальних характеристик кінцевих продуктів.

Раніше ми писали, що у мережі з’явилися нові подробиці про майбутній мобільний процесор MediaTek Dimensity 9600 Pro. Нещодавно OPPO представила K15 Pro+ з Dimensity 9500s та акумулятором на 8000 мА·год.

Джерело: Wccftech