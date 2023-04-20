На ринку смартфонів спостерігається спад продажів вже п’ятий квартал поспіль, а Samsung змогла вийти в лідери, випередивши Apple

За даними аналітиків, на ринку смартфонів уже п’ятий квартал поспіль спостерігався спад. Зміна споживчих пріоритетів призвела до того, що 2022 року постачання смартфонів впали до найнижчого рівня за десятиліття. Однак початок 2023 року не покращив ситуацію.

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У першому кварталі 2023 року постачання смартфонів знизилися ще на 12%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому аналітики Canalys вважають, що ринок показує ознаки стабілізації. Вони з оптимізмом дивляться на покращення економічної ситуації у другій половині цього року, що має активізувати споживчий попит.

Але у першому кварталі 2023 року покупці не поспішали оновлювати свої пристрої. Основними причинами низького попиту на смартфони називають високу інфляцію, зміну споживчих пріоритетів та нестабільність у ланцюжку постачання. Попри надлишок чипів та інших компонентів, а також агресивні маркетингові кампанії, люди довше користуються своїми смартфонами та розглядають їх як товари, що покращуються з кожним новим поколінням. Немає великої потреби часто змінювати смартфони, тому багато пристроїв влаштовують власників протягом багатьох років і служать аж до виходу з ладу.

Минулого кварталу на ринку смартфонів знову змінився лідер. Samsung змогла наростити свою частку ринку до 22% і зайняти перший рядок рейтингу постачальників смартфонів. Хороші продажі iPhone 14 Pro дозволили Apple зайняти друге місце з результатом 21% частки ринку.

Три інші позиції в першій п’ятірці займають китайські бренди, хоча навіть найкращий з них приблизно у 2 рази поступається лідерам:

Xiaomi – 11% Oppo – 10% Vivo – 8%.

За даними Canalys, більшість брендів вживають заходів щодо скорочення існуючих запасів та коригування обсягів виробництва, щоб відповідати нижчому попиту. Найяскравіший приклад – Samsung, яка скоротила виробництво чипів пам’яті доти, доки ціни не стабілізуються і попит знову не зросте.

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Загалом, ця картина характерна не лише для ринку смартфонів, а й усієї технологічної індустрії. Постачання комп’ютерів також впало приблизно на третину. Оптимістичні прогнози вказують на можливе відновлення наприкінці року.

Джерело: techspot