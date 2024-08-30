Realme Buds T01 – бюджетні навушники з автономністю 28 годин та ціною $15

Realme підготувала до випуску нові бюджетні бездротові навушники Realme Buds T01. Вони позбавлені активного шумозаглушення, проте пропонують ігровий режим з малою затримкою та тривалий час автономної роботи.

Навушники Realme Buds T01 оснащені 12-міліметровим динаміком та PET діафрагмою. В новинці використовується модуль бездротового зв’язку Bluetooth 5.4. В ігровому режимі затримка становить 88 мс. Підтримується функція Google Fast Pair та фірмовий застосунок Realme Link.

Попри відсутність активного шумозаглушення, навушники підтримують AI Environmental Noise Cancellation для голосових дзвінків. Завдяки цьому відсікаються сторонні звуки навколо користувача, що повинно покращити сприйняття співрозмовником.

Вбудовані в навушники акумулятори мають місткість 40 мАгод. Вони забезпечують до 7 годин автономної роботи. Разом із батареєю зарядного чохла (400 мАгод) автономність збільшується до 28 годин. За 10 хвилин підзарядки батареї навушників набирають достатньо заряду, щоб відтворювати музику протягом 2 годин. Корпус забезпечує захист від бризок за стандартом IPX4.

Бездротові навушники Realme Buds T01 вже надійшли у продаж в деяких регіонах за ціною близько $15. На вибір користувачів доступні версії білого та чорного кольорів.

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Джерело: gsmarena

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