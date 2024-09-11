RENAULT Duster, TOYOTA RAV-4 та MAZDA CX5 – найпопулярніші нові легкові автомобілі в Україні

Нещодавно повідомлялося, що у серпні на українському автомобільному ринку спостерігався справжній бум. Продажі нових легкових авто в Україні зросли на 40% та досягли рівня 8,1 тис. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Приблизно 70% легкових автомобілів із загальної кількості було реалізовано приватним клієнтам. Інші 30% нових легкових авто придбали юридичні особи.

У порівнянні з серпнем 2023 року продажі нових легкових автомобілів в приватному сегменті авторинку збільшились на 44%, а у корпоративному – на 32%.

Найпопулярніші нові легкові автомобілі серед приватних клієнтів:

TOYOTA RAV-4 – 318 од.; MAZDA CX5 – 258 од.; KIA Sportage – 198 од.; RENAULT Duster – 178 од.; BYD Song Plus – 165 од.

Юридичні особи віддавали перевагу наступним моделям:

RENAULT Duster – 513 од.; SKODA Octavia – 150 од.; TOYOTA RAV-4 – 126 од.; TOYOTA Camry – 83 од.; TOYOTA Corolla – 74 од.

Нагадаємо, після оприлюднення податкових ініціатив уряду з планами додатково обкладати купівлю нових авто військовим збором за ставкою 15%, українці почали активно спустошувати автосалони.

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Джерело: Укравтопром