Авто Новини 11.09.2024 о 18:22 comment views icon

RENAULT Duster, TOYOTA RAV-4 та MAZDA CX5 – найпопулярніші нові легкові автомобілі в Україні

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Вадим Карпусь

Автор новин

RENAULT Duster, TOYOTA RAV-4 та MAZDA CX5 – найпопулярніші нові легкові автомобілі в Україні

Нещодавно повідомлялося, що у серпні на українському автомобільному ринку спостерігався справжній бум. Продажі нових легкових авто в Україні зросли на 40% та досягли рівня 8,1 тис. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

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Приблизно 70% легкових автомобілів із загальної кількості було реалізовано приватним клієнтам. Інші 30% нових легкових авто придбали юридичні особи.

У порівнянні з серпнем 2023 року продажі нових легкових автомобілів в приватному сегменті авторинку збільшились на 44%, а у корпоративному – на 32%.

Найпопулярніші нові легкові автомобілі серед приватних клієнтів:

  1. TOYOTA RAV-4 – 318 од.;
  2. MAZDA CX5 – 258 од.;
  3. KIA Sportage – 198 од.;
  4. RENAULT Duster – 178 од.;
  5. BYD Song Plus – 165 од.

Юридичні особи віддавали перевагу наступним моделям:

  1. RENAULT Duster – 513 од.;
  2. SKODA Octavia – 150 од.;
  3. TOYOTA RAV-4 – 126 од.;
  4. TOYOTA Camry – 83 од.;
  5. TOYOTA Corolla – 74 од.

Нагадаємо, після оприлюднення податкових ініціатив уряду з планами додатково обкладати купівлю нових авто військовим збором за ставкою 15%, українці почали активно спустошувати автосалони.

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Джерело: Укравтопром

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