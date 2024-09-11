RENAULT Duster, TOYOTA RAV-4 та MAZDA CX5 – найпопулярніші нові легкові автомобілі в Україні

Нещодавно повідомлялося, що у серпні на українському автомобільному ринку спостерігався справжній бум. Продажі нових легкових авто в Україні зросли на 40% та досягли рівня 8,1 тис. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.
Приблизно 70% легкових автомобілів із загальної кількості було реалізовано приватним клієнтам. Інші 30% нових легкових авто придбали юридичні особи.
У порівнянні з серпнем 2023 року продажі нових легкових автомобілів в приватному сегменті авторинку збільшились на 44%, а у корпоративному – на 32%.
Найпопулярніші нові легкові автомобілі серед приватних клієнтів:
- TOYOTA RAV-4 – 318 од.;
- MAZDA CX5 – 258 од.;
- KIA Sportage – 198 од.;
- RENAULT Duster – 178 од.;
- BYD Song Plus – 165 од.
Юридичні особи віддавали перевагу наступним моделям:
- RENAULT Duster – 513 од.;
- SKODA Octavia – 150 од.;
- TOYOTA RAV-4 – 126 од.;
- TOYOTA Camry – 83 од.;
- TOYOTA Corolla – 74 од.
Нагадаємо, після оприлюднення податкових ініціатив уряду з планами додатково обкладати купівлю нових авто військовим збором за ставкою 15%, українці почали активно спустошувати автосалони.
Рекорд за понад 2 роки: в Україні різко зросли реєстрації вживаних авто з-за кордону. Які моделі найпопулярніші?
Джерело: Укравтопром
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: