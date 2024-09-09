Рекорд за понад 2 роки: в Україні різко зросли реєстрації вживаних авто з-за кордону. Які моделі найпопулярніші?

Український авторинок продовжують наводнювати вживані автомобілі з-за кордону. В серпні на український облік поставили понад 25,7 тис. вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з інших країн.

Слід зазначити, що це найвищий показник за останні 25 місяців. Якщо порівнювати з серпнем попереднього року, то можна помітити зростання реєстрацій таких автомобілів на 22%. Водночас цей показник виявився майже на 29% більшим, ніж у липні 2024 року.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 159 тис. вживаних легкових автомобілів. Це на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найбільш популярними серед українців залишаються вживані бензинові автомобілі. На них припадає частка в 46% від усіх реєстрацій у серпні. Суттєво відстають від них легкові автомобілі з дизельними двигунами, вони займають часту 25% серед вживаних авто. Третю стрічку з показником 20% займають електромобілі. Ще меншим попитом користуються гібридні автомобілі, на які припадає близько 5% реєстрацій. Найменш популярними були авто з ГБО з показником 4% від загальної кількості зареєстрованих вживаних легкових автомобілів.

Середній вік вживаних автомобілів, які стали на реєстрацію в Україні, становить 8,6 року.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем серед українських водіїв у серпні 2024 року був Volkswagen Golf. Загалом, на Volkswagen припадає 3 з 10 найпопулярніших моделей:

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Volkswagen Golf – 1325 авто;

Renault Megane – 1037 авто;

Skoda Octavia – 959 авто;

Volkswagen Passat – 738 авто;

Volkswagen Tiguan – 685 авто;

Audi Q5 – 671 авто;

Nissan Leaf – 658 авто;

Tesla Model Y – 588 авто;

Nissan Rogue – 581 авто;

Tesla Model 3 – 561 авто.

Джерело: УкрАвтопром