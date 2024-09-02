Новини Авто 02.09.2024 о 17:20 comment views icon

Автомобільний бум: продажі нових авто в Україні зросли на 40%. Які марки були найпопулярнішими

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

Автомобільний бум: продажі нових авто в Україні зросли на 40%. Які марки були найпопулярнішими

Протягом серпня 2024 року в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових автомобілів. Це новий рекорд за останні 32 місяці, що в Україні йде повномасштабна війна. Про це повідомляє Укравтопром.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

У порівнянні з серпнем 2023 року споживча активність на автомобільному ринку зросла на 40%. Нагадаємо, після оприлюднення податкових ініціатив уряду з планами додатково обкладати купівлю нових авто військовим збором за ставкою 15%, українці за 2 дні спустошили автосалони. Схоже, що різке зростання інтересу українців до інвестиції в автомобіль не обмежилось одним вікендом, а спостерігалося ще й протягом серпня.

Найпопулярнішим брендом серед українців в серпні 2024 року став японський автовиробник Toyota. Минулого місяця було реалізовано 1248 нових авто цієї марки.

Другу сходинку посіла французька компанія Renault з показником 738 одиниць. На третій сходинці рейтингу опинилась німецька компанія BMW, яка реалізувала 633 автомобілі протягом серпня. В п’ятірку лідерів також увійшли два представники концерну VAG: Skoda – 538 одиниць, Volkswagen – 483 одиниці.

Найпопулярнішим новим автомобілем серед українців в серпні 2024 року знову стала модель Renault Duster, залишивши за собою статус бестселера. За минулий місяць було продано 691 одиниця цієї моделі.

Загалом, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 47,3 тис. нових легкових автомобілів. Це на 24% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Основи Python для школярів від Hillel IT School.
Відкрийте для вашої дитини захопливий світ програмування з нашим онлайн-курсом "Програмування Python для школярів". Ми вивчимо основи програмування на прикладі мови Python, надаючи зрозумілі пояснення та цікаві практичні завдання.
Зареєструватися

Джерело: Укравтопром

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати