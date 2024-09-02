Автомобільний бум: продажі нових авто в Україні зросли на 40%. Які марки були найпопулярнішими

Протягом серпня 2024 року в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових автомобілів. Це новий рекорд за останні 32 місяці, що в Україні йде повномасштабна війна. Про це повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з серпнем 2023 року споживча активність на автомобільному ринку зросла на 40%. Нагадаємо, після оприлюднення податкових ініціатив уряду з планами додатково обкладати купівлю нових авто військовим збором за ставкою 15%, українці за 2 дні спустошили автосалони. Схоже, що різке зростання інтересу українців до інвестиції в автомобіль не обмежилось одним вікендом, а спостерігалося ще й протягом серпня.
Найпопулярнішим брендом серед українців в серпні 2024 року став японський автовиробник Toyota. Минулого місяця було реалізовано 1248 нових авто цієї марки.
Другу сходинку посіла французька компанія Renault з показником 738 одиниць. На третій сходинці рейтингу опинилась німецька компанія BMW, яка реалізувала 633 автомобілі протягом серпня. В п’ятірку лідерів також увійшли два представники концерну VAG: Skoda – 538 одиниць, Volkswagen – 483 одиниці.
Найпопулярнішим новим автомобілем серед українців в серпні 2024 року знову стала модель Renault Duster, залишивши за собою статус бестселера. За минулий місяць було продано 691 одиниця цієї моделі.
Загалом, з початку року, в Україні було зареєстровано понад 47,3 тис. нових легкових автомобілів. Це на 24% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
Джерело: Укравтопром
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