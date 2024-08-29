«Резерв+» перетворять на онлайн-ТЦК. Процес займе приблизно пів року – Міноборони

У Міністерства оборони України є великі плани стосовно застосунку «Резерв+». На його основі планується створити онлайн-ТЦК для надання віддалених послуг військовозобов’язаним. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю ресурсу Forbes Ukraine.

Зазначається, що над «Резерв+» та «Армія+» працює приблизно 120 фахівців із загальної цифрової команди Міноборони (близько 400 спеціалістів). Архітектуру електронного документа у «Резерв+» розробили на основі сертифіката COVID-19. Лише за декілька місяців існування застосунку «Резерв+» його база користувачів зросла до 3,2 млн, а щодня із застосунком працює близько 100 тис. користувачів.

Надалі Міноборони планує розвивати «Резерв+» та реалізувати в застосунку нові сервіси. Це дозволить перенести деякі нинішні аспекти роботи ТЦК в застосунок. Фактично планується створити онлайн-ТЦК на базі «Резерв+».

«Зараз у нас є великий план, як перетворити «Резерв+» на ТЦК онлайн», ─ каже Катерина Черногоренко.

Раніше вже було анонсовано, що в застосунку з’явиться онлайн-рекрутинг та електронне направлення на ВЛК. Очікується, що опція онлайн-рекрутингу надасть охочим можливість підписати контракт або мобілізуватися у два кліки.

Крім того, в «Резерв+» планують додати функцію автоматичного надання відстрочки. Раніше мова йшла про надання автоматичних відстрочок для студентів, а також батьків та опікунів трьох дітей. Тепер Катерина Черногоренко також згадала ще одну категорія військовозобов’язаних, які зможуть претендувати на автоматичні відстрочки ─ осіб з інвалідністю.

«Додаємо опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у два кліки. Крім того, у роботі три типи відстрочок: для батьків багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання», ─ заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

Згодом також очікується запровадження функції постановки на військовий облік при зміні місця реєстрації. Зазначається, що для повної інтеграції онлайн-послуг потрібен час. На те, щоб вибудувати роботу бекенд-систем у ТЦК, знадобиться приблизно пів року.

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Джерело: Forbes Ukraine

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