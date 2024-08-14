Резиденти «Дія.City» сплатили ₴8,4 млрд грн податків у 2024 році — в топі Monobank, Favbet Tech та EPAM

За перші 6 місяців 2024 року резиденти «Дія.City» направили в український бюджет понад ₴8,4 млрд — майже стільки ж, як за весь минулий рік (₴8,5 млрд).

Серед найбільших платників, згідно з переліком, який переглянув DOU (конкретні суми, на жаль, не вказані): Monobank, Favbet Tech, EPAM Ukraine, Ukrainian Processing Center (UPC) та MEGOGO.

«Дія.City» — це спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який включає особливу схему оподаткування та працевлаштування для айтівців, а також особливі преференції для компаній-резидентів. Наразі податкова система простору передбачає корпоративний податок (18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал) та податки на працю (5% ПДФО, ЄСВ 22% від мінімальної зарплати, 1,5% військового збору).

Станом на березень 2024 року загальна кількість резидентів «Дія.City» сягнула 900 компаній.